PEUGEOT in febbraio crescono le vendite del 37%

Il 2024 segna un momento di forte crescita per PEUGEOT in Italia, con la casa automobilistica che continua a costruire sul successo già ottenuto nel 2023.

Grazie ad un aumento significativo sia in termini di volumi venduti sia di quota di mercato, PEUGEOT si conferma come uno dei brand automobilistici più dinamici sul territorio italiano. La performance della società è stata particolarmente evidente nel mese appena trascorso, con PEUGEOT che ha registrato una quota di mercato complessiva del 5,2%, segnando un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il contributo più notevole a questi risultati eccezionali viene dalla nuova PEUGEOT 208, che ha visto le sue vendite praticamente raddoppiare, assicurandosi un imprescindibile 9,2% di quota nel competitivo segmento B. Questo rappresenta un aumento di ben 5 punti percentuali rispetto a febbraio 2023, un successo che sottolinea l'attrattiva del modello tra i consumatori italiani.

PEUGEOT ha saputo distinguersi anche nel mercato delle berline elettriche con la PEUGEOT E-208, che ha dominato il segmento B grazie al suo design accattivante e alle avanzate soluzioni tecniche. L'introduzione sul mercato italiano della E-208 è stata accompagnata da una strategia commerciale molto aggressiva, che offre ai clienti la possibilità di guidare il veicolo con un leasing mensile di soli 110 €, inclusivi di incentivi statali e possibilità di rottamazione. Questa formula è valida per tutte le motorizzazioni disponibili: benzina, ibrida o totalmente elettrica. Inoltre, per chi sceglie la versione elettrica, PEUGEOT include nel pacchetto leasing e-GO la easy Wall Box per la ricarica domestica, aggiungendo un ulteriore incentivo all'acquisto.

In conclusione, l'eccezionale inizio del 2024 per PEUGEOT in Italia non solo evidenzia la forza e l'attrattività del marchio e dei suoi prodotti ma dimostra anche l'efficacia delle strategie di marketing e vendita adottate dall'azienda. Con una crescita complessiva del 37% nei primi due mesi dell'anno e un incremento di 1 punto percentuale nella quota di mercato, PEUGEOT si posiziona solidamente per continuare la sua traiettoria ascendente nel mercato automobilistico italiano.