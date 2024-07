PEUGEOT Integra ChatGPT di serie su tutta la gamma

PEUGEOT, pioniere nell'innovazione automobilistica, ha annunciato l'integrazione dell'intelligenza artificiale ChatGPT in tutta la sua gamma di veicoli.

Dopo una fase pilota di successo, che ha coinvolto oltre 10.000 clienti, ChatGPT diventa ora una dotazione standard su tutti i modelli PEUGEOT. Questo passo significativo porta l'assistente vocale "OK PEUGEOT" e il sofisticato i-Cockpit® a nuovi livelli di interazione e funzionalità.

Innovazione e Allure

PEUGEOT ha sempre puntato sull'innovazione e sull'integrazione delle tecnologie più avanzate per migliorare l'esperienza di guida. L'inclusione di ChatGPT in tutti i suoi modelli conferma il marchio come uno dei principali attori nello sviluppo dell'intelligenza artificiale per l'automobile. Con questa mossa, PEUGEOT non solo arricchisce la sua offerta tecnologica, ma offre anche un'ampia gamma di servizi innovativi ai suoi clienti.

Modelli e mercati coinvolti

L'integrazione di ChatGPT riguarda i modelli di ultima generazione dotati di comandi vocali, inclusi Nuovo 208, Nuovo 2008, Nuovo 308, Nuovo 308 SW, Nuovo 408, Nuovo 508, Nuovo 508 SW, Nuovo RIFTER, Nuovo TRAVELLER, Nuovo PARTNER e Nuovo EXPERT. I modelli Nuovo 3008 e Nuovo 5008 seguiranno entro la fine dell'anno.

ChatGPT sarà implementato in 17 mercati europei e disponibile in 12 lingue, inclusi Germania, Austria, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Repubblica Ceca. Per i clienti esistenti, ChatGPT sarà scaricabile via etere senza necessità di visitare un concessionario.

Accesso intuitivo e funzionalità avanzate

L'integrazione di ChatGPT nel PEUGEOT i-Cockpit® rende l'accesso all'intelligenza artificiale semplice e intuitivo. Basta dire "OK PEUGEOT" per attivare l'assistente vocale e iniziare a interagire con ChatGPT. Questa tecnologia, sviluppata da OpenAI, ha appreso da una vasta quantità di dati, permettendo di rispondere alle domande in modo sofisticato e preciso.

Servizi pratici e divertenti

ChatGPT non si limita a rispondere alle domande, ma offre anche una vasta gamma di servizi per migliorare l'esperienza di viaggio. Ad esempio, può fornire informazioni turistiche, raccontare la storia dei monumenti e guidare verso destinazioni specifiche utilizzando il sistema di navigazione dell'auto. Inoltre, per rendere i viaggi più piacevoli, ChatGPT può organizzare quiz e giochi per intrattenere i passeggeri, offrendo ore di divertimento durante i lunghi tragitti.

Emotività e eccellenza

L'integrazione di ChatGPT porta il PEUGEOT i-Cockpit® a nuovi livelli di emozione e conoscenza. PEUGEOT è stato uno dei primi produttori a offrire questa tecnologia nei suoi veicoli, dimostrando un impegno costante verso l'eccellenza e l'innovazione. Questa mossa rivoluziona l'esperienza dei comandi vocali, permettendo agli utenti di interagire con l'intelligenza artificiale in modo fluido e naturale.

Connettività e aggiornamenti

PEUGEOT ha reso ChatGPT parte del pacchetto Connect Plus, disponibile per i nuovi veicoli e come funzionalità su richiesta per i clienti che hanno acquistato un'auto prima della sua introduzione. La tecnologia è aggiornata via etere, garantendo che i clienti possano beneficiare delle ultime innovazioni senza dover visitare un concessionario.

L'integrazione di ChatGPT di serie su tutta la gamma PEUGEOT rappresenta un passo avanti significativo nell'innovazione automobilistica. Con questa tecnologia, PEUGEOT offre ai suoi clienti un'esperienza di guida arricchita, un accesso intuitivo all'intelligenza artificiale e una gamma di servizi pratici e divertenti. Questa mossa consolida PEUGEOT come leader nell'adozione delle tecnologie più avanzate, migliorando costantemente l'esperienza di guida e mantenendo il marchio all'avanguardia dell'innovazione.