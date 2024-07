PEUGEOT nuovo E-5008: il SUV elettrico 7 posti con autonomia da record

Con il lancio del nuovo E-5008, PEUGEOT stabilisce un nuovo standard nel segmento dei SUV elettrici.

Questo modello innovativo è il primo del suo genere a offrire uno spazio eccezionale per sette passeggeri e un’autonomia elettrica fino a 660 km, rispondendo così alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità senza sacrificare comfort e prestazioni.

Design Allure: Eleganza e Dinamismo

Il nuovo PEUGEOT E-5008 si distingue immediatamente per il suo design accattivante e dinamico, che unisce la robustezza tipica dei SUV a linee raffinate e aerodinamiche. La silhouette è caratterizzata da una linea di cintura alta e spalle pronunciate, che conferiscono al veicolo una presenza imponente su strada. Le dimensioni generose (lunghezza: 4,79 m, larghezza: 1,89 m, altezza: 1,69 m) non solo accentuano la sua robustezza ma anche la sua capacità di ospitare comodamente sette passeggeri.

L'estetica hi-tech di PEUGEOT E-5008 è evidente nella sofisticata calandra anteriore, che si fonde armoniosamente con il colore della carrozzeria e include fari a LED ultracompatti. La versione GT è ulteriormente arricchita con tecnologia Pixel LED, che adatta automaticamente i fari alle condizioni del traffico, garantendo un'illuminazione ottimale senza disturbare gli altri utenti della strada. I cerchi da 19'' e 20'' con design geometrico e il nuovo emblema PEUGEOT completano il look moderno e aerodinamico del veicolo.

Interni Emozionanti: Il Panoramic i-Cockpit®

All'interno, PEUGEOT E-5008 offre un ambiente high-tech e accogliente grazie al Panoramic i-Cockpit® da 21''. Questo schermo curvo ad alta definizione si estende dal lato sinistro del cruscotto alla console centrale, integrando sia l'head-up display che lo schermo touch centrale. La disposizione ergonomica dello schermo è leggermente inclinata verso il guidatore ma rimane facilmente accessibile anche ai passeggeri.

Il volante compatto, elemento chiave del PEUGEOT i-Cockpit®, è stato ridisegnato per offrire un'esperienza di guida più sensazionale e confortevole. I nuovi comandi sul volante rilevano automaticamente le dita del conducente per un'ergonomia ottimale e si attivano solo quando vengono premuti, evitando attivazioni accidentali. Inoltre, il volante è riscaldato di serie sulla versione GT, migliorando ulteriormente il comfort nei mesi invernali.

Un'altra caratteristica innovativa è rappresentata dagli i-Toggle®, dieci pulsanti sensibili al tocco completamente personalizzabili, che consentono un rapido accesso alle funzioni preferite dell'utente, come chiamare un contatto, avviare la navigazione o regolare la temperatura dell'aria condizionata.

Spazio e Comfort: Un Abitacolo Versatile

Il nuovo PEUGEOT E-5008 si distingue per la sua eccezionale abitabilità, grazie a un passo di 2,90 m che offre ampio spazio per le gambe dei passeggeri della seconda fila, e alla configurazione dei sedili che permette una notevole flessibilità. La seconda fila è dotata di una panca scorrevole 60/40 con schienali 40/20/40 reclinabili indipendentemente in cinque posizioni, garantendo il massimo comfort anche nei lunghi viaggi.

L'accesso ai sedili della terza fila è facilitato dal sistema Easy Access, che permette di inclinare e far scorrere in avanti i sedili della seconda fila con un solo comando, migliorando notevolmente l'accessibilità. La terza fila offre una vera panca con due schienali indipendenti dotati di poggiatesta regolabili, fornendo un comfort ottimale anche agli adulti.

Il baule del PEUGEOT E-5008 è altrettanto versatile, con una capacità di 748 dm³ in configurazione a 5 posti, 259 dm³ in configurazione a 7 posti e fino a 1.815 dm³ con tutti i sedili posteriori abbattuti. Il pavimento del bagagliaio può essere sollevato e riposto verticalmente per liberare spazio aggiuntivo, e c'è un ampio spazio di stivaggio sotto i sedili della fila 3, ideale per riporre oggetti non visibili dall'esterno.

Sicurezza e tecnologia avanzata

PEUGEOT E-5008 è equipaggiato con oltre 40 sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza, tra cui il Drive Assist Plus 2.0, che utilizza tutti i sensori dell'auto e le informazioni del sistema di navigazione connesso per alleggerire il carico di lavoro del conducente. Questo sistema include Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go, assistenza al mantenimento della corsia e cambio corsia semiautomatico.

Il nuovo E-5008 offre anche il sistema PEUGEOT VisioPark 360°, che fornisce una visione a 360° dell'ambiente circostante il veicolo grazie a quattro telecamere e 12 sensori sparsi intorno alla vettura. Questo sistema aiuta a evitare ostacoli vicini e facilita le manovre in spazi ristretti.

Prestazioni eccellenti: un nuovo standard per i SUV elettrici

PEUGEOT E-5008 è disponibile con una gamma di motori elettrici e elettrificati che offrono prestazioni di riferimento nel segmento. Le versioni a 2 ruote motrici offrono potenze di 210 CV e 230 CV, mentre la versione a 4 ruote motrici Dual Motor eroga 320 CV. La batteria ad alta tensione agli ioni di litio da 400 V garantisce un'autonomia fino a 660 km, e la ricarica dal 20% all'80% richiede solo 30 minuti grazie alla ricarica rapida da 160 kW.

Oltre alle versioni elettriche, il PEUGEOT E-5008 offre due propulsori elettrificati: un ibrido a 48 V da 136 CV e un ibrido Plug-In da 195 CV. Questi motori combinano efficienza e prestazioni, offrendo un’esperienza di guida fluida e reattiva.

Sostenibilità e produzione locale

PEUGEOT ha adottato un approccio sostenibile nella progettazione del E-5008, utilizzando più di 500 kg di materiali ecologici, tra cui acciaio e alluminio verdi e plastiche riciclate. La produzione avviene interamente in Francia, con il motore elettrico prodotto dalla joint venture STELLANTIS-NIDEC a Trémery e il cambio prodotto a Valenciennes. Le batterie sono fornite da ACC, una joint venture tra Stellantis, Mercedes e Saft, con una gigafactory a Douvrin.

Un’ecosistema di servizi connessi

PEUGEOT E-5008 è dotato di una serie di servizi connessi per migliorare l’esperienza di guida e la gestione del veicolo. Il sistema PEUGEOT i-Connect® Advanced offre riconoscimento vocale avanzato con ChatGPT, permettendo interazioni fluide e naturali tra gli occupanti e il veicolo. Inoltre, il sistema di navigazione connesso a TomTom include EV Trip Planner, che calcola il percorso ideale tenendo conto delle stazioni di ricarica disponibili lungo il tragitto.

L'app MyPEUGEOT consente di rimanere sempre connessi alla propria vettura, permettendo di aprire o chiudere le portiere a distanza, consultare e programmare la carica della batteria e avviare il precondizionamento termico. Queste funzioni non solo migliorano il comfort ma ottimizzano anche l'autonomia del veicolo.

Gamma chiara e diretta

PEUGEOT E-5008 è disponibile in due versioni, Allure e GT, entrambe con un massimo di sette posti. La versione Allure offre una vernice monocromatica e interni metà TEP e metà tessuto, mentre la versione GT si distingue per la verniciatura bicolore con tetto nero e rivestimenti in Alcantara.

Le dotazioni di serie del E-5008 Allure includono accesso e avviamento senza chiave, telecamera posteriore HD, sensori di parcheggio posteriori, fari a LED e cerchi in lega da 19''. La versione GT aggiunge cerchi in lega da 20'', proiettori Pixel LED, sensori di parcheggio anteriori, portellone elettrico, sedili anteriori e volante riscaldati, caricatore per smartphone a induzione e illuminazione ambientale personalizzabile.

Disponibile dall'autunno 2024, il PEUGEOT E-5008 non solo offre prestazioni di riferimento ma anche una garanzia di 8 anni/160.000 km attraverso il programma ALLURE CARE, garantendo massima tranquillità ai propri clienti. Con il suo design potente e raffinato, interni emozionanti e prestazioni elettriche eccellenti, il PEUGEOT E-5008 è il SUV del futuro.