Peugeot lancia i modellini in scala di 208

PEUGEOT presenta i nuovi modellini della 208 ed e-208 in scala 1/43 pensate per i collezionisti. Delle auto reali adottano anche i colori di lancio: Blu Vertigo per la e-208 GT e Giallo Faro per la 208 GT Line. Il tetto trasparente consente di ammirare i loro interni tecnologici. I modellini PEUGEOT 208 su scala "3 pollici" delizieranno grandi e piccini. Sono disponibili in Rosso Elixir, Blu Vertigo e Giallo Faro con tetto nero "Black Diamond".

Il design personale ed innovativo di Nuova PEUGEOT 208, che ha contribuito al suo titolo di Auto dell'Anno 2020, è fedelmente riprodotto sui modellini in metallo prodotti da NOREV. I suoi tre artigli caratterizzano i fari anteriori, mentre la fascia nera lucida unisce le luci posteriori e i passaruota laccati neri la distinguono a prima vista. La griglia della e-208 in scala 1:43, che riprende il colore della carrozzeria Blu Vertigo, completa l'attenzione per i dettagli.

I modellini di Nuova PEUGEOT 208 in versione da "3 pollici" (€ 5 IVA inclusa) e in scala 1/43 (€ 26 IVA inclusa) sono disponibili nella boutique online PEUGEOT al seguente indirizzo: https://boutique.peugeot.com ed acquistabili anche presso i Concessionari. Queste novità completano la gamma dei modellini PEUGEOT disponibili, tra vetture sportive, recenti ed iconiche.