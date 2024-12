Peugeot per Neopatentati: la nuova offerta del Leone con modelli adatti a tutta la famiglia

Il recente aggiornamento del Codice della Strada ha introdotto un’importante novità: il limite di potenza per le auto guidabili dai neopatentati è stato rivisto,

ampliando di fatto il ventaglio di modelli disponibili per questa categoria di conducenti. Un cambiamento significativo che va incontro alle esigenze delle famiglie, permettendo ai giovani di guidare vetture più versatili e adatte all’uso quotidiano.

Peugeot si distingue per un’offerta completa e accessibile, con modelli che combinano sicurezza, tecnologia e versatilità. Ecco una panoramica dei modelli Peugeot più interessanti per neopatentati:

Peugeot 208 Compatta, tecnologica e disponibile in motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, la Peugeot 208 è una delle preferite dai giovani. Con il suo design moderno e una connettività avanzata, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’auto pratica e all’avanguardia, perfetta per le esigenze di una famiglia.

Peugeot 308 Disponibile sia in versione berlina 5 porte che Station Wagon, la Peugeot 308 si propone con motori diesel, ibridi benzina ed elettrici. La versione Station Wagon, in particolare, offre un ampio bagagliaio, rendendola ideale come vettura di famiglia condivisa.

Peugeot 408 Con le sue motorizzazioni ibride benzina ed elettriche, la Peugeot 408 è perfetta per chi viaggia molto e necessita di un’auto che possa essere guidata anche dai neopatentati, garantendo comfort e sicurezza.

Multispazio e SUV Peugeot I multispazio Rifter e Traveller si confermano soluzioni pratiche e innovative, disponibili per neopatentati in versione elettrica. Sul fronte SUV, il Peugeot 2008 con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche offre stile e tecnologia all’avanguardia, mentre i più spaziosi Peugeot 3008 e 5008, disponibili con motori ibridi ed elettrici, aggiungono funzionalità e comfort per tutta la famiglia. La versione 5008, in particolare, grazie ai suoi 7 posti, si adatta anche alle famiglie numerose, offrendo ora una possibilità prima preclusa ai giovani neopatentati.

Peugeot dimostra ancora una volta di essere vicina alle esigenze dei propri clienti, presentando un’offerta ampia e versatile per i neopatentati e le loro famiglie. Con modelli che spaziano dalle citycar ai SUV, la casa del Leone risponde al meglio alle nuove regole, garantendo sicurezza e comfort su strada.