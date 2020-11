Peugeot rinnova la gamma 208

Peugeot 208, Auto dell’Anno 2020, adotta la nuova strategia di gamma ottimizzata che prevede un allestimento di ingresso e tre allestimenti principali, ciascuno arricchibile con uno specifico Pack che contiene gli optional maggiormente richiesti dai Clienti.

Questa strategia di ottimizzazione della gamma ha lo scopo di facilitare il processo di analisi dei Clienti, offrendo loro la possibilità di scegliere tra diversi allestimenti già molto ricchi, ma ciascuno integrabile con contenuti ulteriori.

Oltre che con l’allestimento di ingresso Like, Nuova 208 può esser scelta con gli allestimenti Active, Allure o GT, ciascuno di essi integrabile con un pack che contiene alcuni degli optional che i Clienti italiani hanno finora dimostrato di apprezzare maggiormente in questi primi mesi di commercializzazione.

Oltre che agevolare i Clienti nella scelta della versione ideale per i propri spostamenti, questa ottimizzazione della gamma permette di agevolare la produzione in fabbrica, con un benefico effetto sui tempi di consegna al Cliente, ma non solo. Contemplare una versione con il pack che contiene diversi optional, permette di avere un valore residuo superiore dell’auto. Normalmente, infatti, nella quotazione di un’auto usata si tiene conto dell’allestimento a listino e gli optional eventualmente presenti vengono poco valorizzati. La strategia adottata da PEUGEOT, invece, permette di avere una valutazione più corretta dei contenuti dell’auto, perché le versioni pack saranno considerate delle vere e proprie versioni e non un pacchetto opzionale.

La nuova gamma 208 è ordinabile già da oggi in Concessionaria con prezzi che partono dai 15.700 euro della 208 Like PureTech benzina da 75 CV.