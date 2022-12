Peugeot svela il suo nuovo brand manifesto con un film inedito -Video

Le PEUGEOT non sono fatte solo di vetro e metallo, ma anche di fascino, passione e storia.

PEUGEOT svela il suo nuovo manifesto di marca “Il linguaggio dell’attrazione” in un film pubblicitario inedito che ha come protagonista Nuova PEUGEOT 408, il nuovo modello di punta del Leone.

Perché siamo attratti da alcune cose o da determinate opere d’arte? Perché comunicano con noi, non con le parole ma con le emozioni che proviamo vedendole, entrandoci in contatto. Perché quello che ci attira davvero parla innanzitutto al nostro cuore. Per questo motivo le PEUGEOT non sono fatte solo di metallo e vetro, ma anche di fascino, passione e storia.

Il nuovo manifesto esprime il rinnovamento del marchio PEUGEOT con “il linguaggio dell’attrazione”, mediante un perfetto abbinamento fra i tre valori del marchio: Fascino, Emozione ed Eccellenza.

I nuovi modelli del Marchio, come Nuova PEUGEOT 408, devono sorprendere con il fascino, offrendo caratteristiche sempre più sorprendenti, con nuove forme come questa fastback che è il manifesto della capacità dell’equipe di PEUGEOT di innovare.

Questa nuova interpretazione dell’Allure della Casa del Leone è stata realizzata dall’agenzia creativa americana Doner e questo manifesto, svelato in un film pubblicitario presentato il 10 dicembre nel Regno Unito e poi il 18 dicembre in Francia, ed a seguire sarà lanciato nei principali paesi europei.