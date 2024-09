Pininfarina firma la nuova livrea delle Frecce Tricolori, eccellenza italiana nei cieli del mondo

Le Frecce Tricolori, simbolo di eccellenza dell'Aeronautica Militare italiana, si preparano a volare in una nuova era con il velivolo M-346,

realizzato dall'azienda Leonardo e appositamente adattato per le esigenze della Pattuglia Acrobatica Nazionale. A rendere ancora più iconico questo velivolo, protagonista delle spettacolari esibizioni acrobatiche, è la nuova livrea disegnata da Pininfarina, celebre ambasciatore del design italiano. La collaborazione tra Pininfarina, Leonardo e l'Aeronautica Militare unisce tre simboli del "Made in Italy", portando il Tricolore italiano nei cieli di tutto il mondo.

La nuova livrea è stata presentata ufficialmente ieri, durante una cerimonia presso l’aeroporto militare di Istrana, sede del 51° Stormo Caccia “Ferruccio Serafini”, che ha celebrato il ritorno delle Frecce Tricolori dal loro “North America Tour 2024”. Alla cerimonia hanno partecipato importanti figure istituzionali come il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.

La livrea “Design by Pininfarina” esalta la fluidità e la bellezza del volo, con un disegno tridimensionale pensato per garantire un elemento grafico riconoscibile durante le acrobazie. Questo connubio tra eleganza e potenza è il marchio distintivo sia di Pininfarina che delle Frecce Tricolori, rappresentando al contempo i valori fondanti dell'Aeronautica Militare: operosità, ingegno e lavoro di squadra.

“La nuova livrea delle Frecce Tricolori – dichiara Silvio Angori, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Pininfarina – è un omaggio al nostro orgoglio nazionale e alla celebrazione del Tricolore, un simbolo che ci rappresenta nel mondo.” La livrea, che accompagnerà le esibizioni mozzafiato delle Frecce Tricolori per decenni, è frutto di una lunga collaborazione tra Pininfarina e l'Aeronautica Militare.

Per documentare il processo creativo, Pininfarina ha realizzato un video che mostra le fasi di sviluppo del design, dalla ricerca creativa alla rappresentazione in realtà virtuale immersiva 3D. Il video, proiettato in anteprima durante l'evento di Istrana, è disponibile sui principali canali di comunicazione dell'Aeronautica Militare.