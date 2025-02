Pirelli Cinturato: il nuovo pneumatico estivo che migliora frenata, durata ed efficienza

Pirelli ha lanciato il nuovo Cinturato, un pneumatico estivo pensato per vetture premium, dalle berline ai CUV, con un focus su primo equipaggiamento e ricambio.

Grazie a un intenso lavoro di ricerca e sviluppo, il nuovo Cinturato si distingue per prestazioni migliorate in termini di sicurezza ed efficienza, in linea con la strategia ‘eco-safety’ di Pirelli.

Sul fronte della sicurezza, il nuovo Cinturato si è classificato al primo posto nei test di frenata su asciutto e ha ottenuto la Classe A nell’etichetta europea per la frenata sul bagnato. Sul versante dell’efficienza, offre un aumento della percorrenza chilometrica del 20% rispetto alla versione precedente e una ridotta resistenza al rotolamento, contribuendo così a un minore consumo di carburante.

Le innovazioni del nuovo Pirelli Cinturato

L’evoluzione del nuovo Cinturato è frutto dell’impiego di materiali innovativi brevettati da Pirelli. Tra gli elementi chiave vi sono:

Nuove mescole avanzate, che combinano un polimero a forma di stella con una speciale miscela di resine per migliorare sia l’aderenza in frenata sia la durata chilometrica.

SmartNet Silica, una silice di nuova generazione con una struttura allungata che garantisce maggiore grip in curva e, al contempo, riduce la resistenza al rotolamento in rettilineo.

Tecnologie dedicate, tra cui il pacchetto Elect, studiato per migliorare le prestazioni di auto elettriche e ibride plug-in.

La famiglia Cinturato: tra stagionalità e innovazione

Il nuovo pneumatico estivo entra a far parte della gamma Cinturato, che comprende anche il Pirelli Cinturato All Season SF3 e il Cinturato Winter 2, riconosciuti per le loro prestazioni eccellenti nei test comparativi di settore. La versatilità della gamma permette agli automobilisti di trovare una soluzione ideale per ogni condizione climatica.

La storia del Pirelli Cinturato

Il Cinturato è uno dei brand più iconici di Pirelli, nato negli anni Cinquanta per le monoposto di Formula 1 e le auto da rally. È stato il primo pneumatico radiale sviluppato dall’azienda, caratterizzato da una carcassa rinforzata per garantire maggiore resistenza e stabilità. Nel tempo, il Cinturato ha continuato a evolversi, adattandosi alle esigenze del mercato automobilistico e diventando il prodotto Pirelli più venduto nel mondo.

Adottato dai principali costruttori premium a livello globale, conta oltre 60 modelli di vetture equipaggiate e 145 omologazioni negli ultimi cinque anni. Con il nuovo Cinturato estivo, Pirelli conferma il suo impegno verso innovazione, sicurezza ed efficienza, offrendo una soluzione all’avanguardia per gli automobilisti più esigenti.