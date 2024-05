Pirelli, presenta il nuovo P Zero Corsa System, dedicato alla Ferrari Enzo

Pirelli consolida il proprio legame storico con Ferrari, esteso ormai da oltre settant'anni, con l'introduzione di un nuovo pneumatico nella sua esclusiva gamma Collezione.

Il P Zero Corsa System, dedicato alla Ferrari Enzo del 2002, è l'ultima novità che mira a preservare le prestazioni sportive delle vetture storiche con tecnologie all'avanguardia.

Questo nuovo modello, disegnato per garantire massima stabilità e sicurezza, è disponibile nelle misure 245/35 R19 all'anteriore e 345/35 R19 al posteriore. Il design del battistrada è stato ottimizzato per offrire resistenza all'aquaplaning, con un disegno direzionale per l'anteriore e asimmetrico per il posteriore, evocando lo spirito sportivo della vettura originale.

Non solo per la Enzo, la gamma Collezione di Pirelli include anche proposte per altre icone Ferrari, come le F40 e F50. Per la F50, ad esempio, sono disponibili pneumatici nelle misure 245/35 R18 all'anteriore e 335/30 R18 al posteriore, enfatizzando il legame con le prestazioni di Formula 1.

Pirelli non si ferma qui: la continua ricerca di performance, innovazione e sostenibilità è testimoniata dall'evoluzione della gamma P Zero. Presentati recentemente al Goodwood Festival of Speed 2023, i nuovi modelli P Zero E, P Zero R e P Zero Trofeo RS incarnano l'approccio "Eco-Safety Design", che sfrutta le ultime tecnologie e materiali eco-compatibili.

Con queste innovazioni, Pirelli riafferma il suo impegno non solo verso le auto storiche, ma anche nel supportare le esigenze delle supercar moderne e della mobilità elettrica, dimostrando che il legame con il passato può coesistere con uno sguardo attento al futuro.