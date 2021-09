Porsche: il marchio più amato dai concessionari

Per la terza volta negli ultimi 5 anni, Porsche si conferma il marchio n.1 in Soddisfazione dei Dealer.

È quanto è emerso dal premio DealerSTAT 2021, consegnato il 15 settembre all’Amministratore Delegato di Porsche Italia Pietro Innocenti in occasione del Forum di Automotive Dealer Day,

Condotto da Quintegia, azienda di riferimento per il settore automotive che si occupa di innovazione attraverso ricerca, competenze e networking, lo Studio DealerSTAT è un’indagine annuale sulla soddisfazione dei Dealer nei confronti delle case rivolta ai titolari delle concessionarie italiane.

La rilevazione della diciottesima edizione è avvenuta dal 25 maggio al 2 luglio coinvolgendo i concessionari di 30 marchi per un totale di 1.243 questionari raccolti

Porsche Italia si è aggiudicata il premio con un punteggio pari a 4,08 (in una valutazione da 1 a 5) rispetto alla media italiana di 3,39.

“Un risultato che ci riempie di orgoglio soprattutto perché ottenuto in uno dei periodi più complicati della nostra storia” dice Pietro Innocenti. “Al centro della gestione dell’emergenza, oltre alle misure di salvaguardia sanitaria, abbiamo messo in primo piano la tutela del patrimonio che Porsche Italia ha costruito in oltre 35 anni di presenza nel nostro Paese. Attenzione particolare per Clienti e Concessionari, ma anche impegno a lanciare un prodotto innovativo e rivoluzionario come la nuova Taycan, inediti format di vendita e nuove brand experience che hanno rappresentato una sfida ma allo stesso tempo nuove opportunità per il Marchio e per chi lo rappresenta quotidianamente sul territorio.”

Nell’indagine, volta a raccogliere le valutazioni nelle diverse aree di business attraverso oltre 60 quesiti, Porsche è al vertice per la struttura dei margini della Casa, per la redditività e per il management post-vendita. L’aspetto più apprezzato dai Concessionari Porsche è rivolto alle strategie del Marchio per i prossimi 5 anni.