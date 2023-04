Primo trimestre 2023 in crescita per AsConAuto

Un risultato in linea con le aspettative come rileva il presidente Roberto Scarabel:

“I concessionari sono operatori insostituibili sul territorio, destinati a diventare ancora più essenziali, perché la parte del service diventerà un presidio locale fondamentale. E questi primi dati raggiunti nel primo trimestre dell’anno in corso ci anticipano che stiamo andando verso l’obiettivo del miliardo che ci eravamo prefissati come obiettivo economico da raggiungere nei tre anni di mandato del nostro Consiglio”.

Aprile 2023. AsConAuto rappresenta oltre l’80 per cento dei concessionari italiani a testimonianza del successo di una formula che resta vincente sul mercato in oltre vent’anni di attività. E l’ottimo risultato del primo trimestre 2023 con una crescita del + 20,88 % nel volume d’affari con un risultato di oltre 246 milioni di euro (rispetto al primo trimestre del 2022 con un risultato di più di 203 milioni di euro), ottenuta sul territorio nazionale da tutti i consorzi aderenti, dimostra la qualità di un lavoro giornaliero sviluppato sul territorio in modo capillare e fornito con alta professionalità dall’intero sistema associativo. Una crescita a due cifre anche nel 2023, molto difficile per il mercato automotive, nel quale è in atto una rivoluzione epocale, anche in relazione ai recenti molteplici mutamenti in corso nei rapporti tra dealer e case auto in conseguenza della nuova normativa sulla concorrenza dell’Unione europea.