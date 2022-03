Procede a ritmo spedito il piano strategico New Auto Volkswagen

Prosegue a passi spediti, nonostante i problemi legati alla pandemia e alla situazione geopolitica mondiale, il piano strategico New Auto del gruppo Volkswagen.

Nel 2021, infatti, l’azienda tedesca ha gettato le basi per una futura crescita redditizia, migliorando anche il proprio modello di business, registrando un’inversione di tendenza nelle principali regioni, accelerando con successo la diffusione dell'e-mobility, rafforzando le proprie capacità in ambito software e incrementato l'efficienza. Herbert Diess, Ceo del Gruppo, ha spiegato che"La guerra in Ucraina è drammatica ed è causa di tragedie umane e squilibri economici che pensavamo di aver superato con anni di multilateralismo e diplomazia. Negli ultimi anni il Gruppo ha dimostrato la propria resilienza e gestirà anche questa crisi.

Allo stesso tempo, manterremo il focus sull'implementazione della strategia New Auto, che ci porterà verso un futuro fatto di mobilità autonoma e a zero emissioni". Nel 2021 il business del Gruppo Volkswagen ha registrato progressi significativi in tutte le regioni. Fattori decisivi sono stati la presenza globale abbinata alle adeguate strategie locali e a un mix di prodotto appropriato. In Europa, la decisione del Gruppo di passare all'e-mobility e avviare la più ampia campagna di elettrificazione del settore in anticipo sui tempi, ha dato ulteriori frutti: nel 2021 l’Azienda è stata leader di mercato in questa regione, tanto che un Veicolo elettrico su quattro venduti era del Gruppo Volkswagen. Ciò ha consentito di soddisfare il target UE sulla CO2 della flotta.

L’accelerazione del Gruppo sulla diffusione dell’e-mobility è proseguita con successo l’anno scorso. Le consegne di veicoli 100% elettrici sono quasi raddoppiate nel 2021, arrivando a oltre 450.000 unità. Il Gruppo si è affermato come leader di mercato in questo segmento in Europa e in seconda posizione negli Stati Uniti. In queste aree, ha ottenuto quote maggiori nel mercato BEV che in quello generale.



Dal punto di vista finanziario, nonostante una contrazione dei volumi di vendita pari al 6% rispetto all’anno precedente, il fatturato ha fatto segnare una crescita del 12%, attestandosi a 250,2 miliardi di Euro. L’utile operativo è quasi raddoppiato rispetto al 2020, toccando la solida quota di 20,0 miliardi di Euro. I miglioramenti nel mix di prodotto e nei prezzi, così come la riduzione dei costi generali, sono stati fondamentali per il raggiungimento di questa performance finanziaria. L'anno scorso il Gruppo Volkswagen ha inoltre introdotto un programma relativo ai costi generali per incrementare la competitività e finanziare la propria ambiziosa trasformazione verso l'elettrificazione e la digitalizzazione. L'obiettivo di tagliare del 10% i costi generali, inizialmente fissato per il 2023, è già stato raggiunto. Un traguardo importante, che corrisponde a una riduzione dei costi pari a 4 miliardi di Euro rispetto al 2019.