Race Into STEM: ragazze in pista per il futuro della F1

Presso la sede del BWT Alpine F1 Team a Viry-Châtillon, in Francia, si è tenuta la quarta iniziativa del programma mondiale Race Into STEM, frutto della collaborazione tra il team di Formula 1 e Microsoft.

L'evento ha rappresentato un importante passo avanti nella promozione della diversità di genere nel motorsport, offrendo alle giovani studentesse la possibilità di esplorare in prima persona le carriere STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e nel motorsport.

L'iniziativa, parte del programma di promozione della parità di genere del BWT Alpine F1 Team, si inserisce in una serie di eventi che hanno già toccato Città del Messico, Londra e Melbourne, coinvolgendo oltre un centinaio di partecipanti. La piattaforma digitale Race Into STEM, utilizzata anche dalle studentesse, fornisce risorse gratuite e globali, tra cui un programma di studi creato da FIA Girls on Track UK e video testimonianze delle dipendenti del team.

Organizzato in collaborazione con Fair Chance Learning, azienda specializzata nell'apprendimento e nello sviluppo, l'evento di Viry-Châtillon ha permesso alle partecipanti di scoprire le carriere nel motorsport attraverso attività e workshop dedicati. Le studentesse hanno visitato il reparto assemblaggio, i banchi di prova dei motori, l'ufficio tecnico e la sala operativa, entrando così in contatto con una delle poche strutture al mondo dedicate ai gruppi motopropulsori della Formula 1.

Durante la visita, le ragazze hanno avuto l'opportunità di incontrare Audrey Vastroux, Direttrice delle Operazioni di Viry-Châtillon, insieme a vari ingegneri del team. Questi incontri hanno offerto preziosi consigli su come costruire una carriera di successo nel mondo della Formula 1, evidenziando le numerose opportunità disponibili per le donne in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

David Gendry, Direttore Commerciale di BWT Alpine F1 Team e Vicepresidente della Comunicazione della Marca Alpine, ha espresso entusiasmo per il successo dell'iniziativa: "Siamo lieti di sostenere il nostro partner ufficiale Microsoft con questa nuova edizione di Race Into STEM presso il sito di Viry-Châtillon. Il programma continua a promuovere la parità nel motorsport e nelle carriere STEM, lavorando in sinergia con il programma Rac(H)er per raggiungere questo obiettivo. L'utilizzo delle strutture di BWT Alpine F1 Team in Francia rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per ispirare la prossima generazione di giovani donne che costruiranno la Formula 1 del futuro. Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione con Microsoft in Race Into STEM per proseguire il nostro programma a favore della diversità su scala mondiale."

Anche Monica Robbins, Direttrice delle Partnership Sportive di Microsoft, ha sottolineato l'importanza dell'evento: "Siamo entusiasti di entrare in una nuova fase dell'avventura ‘Race into STEM’, collaborando con BWT Alpine F1 Team per promuovere l'interesse per le carriere STEM attraverso il mondo della Formula 1. Dando alle giovani donne l'opportunità di ascoltare le storie di altre donne straordinarie che fanno parte del team Alpine F1, speriamo di motivarle a esplorare le professioni STEM e a considerare il motorsport come una possibile carriera."

L'evento di Viry-Châtillon rappresenta un esempio concreto di come le partnership tra grandi aziende possano fare la differenza nella promozione della diversità di genere e nell'incoraggiare le giovani donne a intraprendere carriere in settori scientifici e tecnologici. Race Into STEM continua così il suo percorso, avvicinando sempre più giovani al mondo della Formula 1 e alle opportunità offerte dalle professioni STEM.