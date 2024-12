Raffaele Fusilli: un anno di successi alla guida di Renault Italia

Con la chiusura del 2024, Raffaele Fusilli, CEO di Renault Italia, traccia il bilancio di un anno ricco di sfide, successi e trasformazioni.

Alla guida del gruppo nel nostro Paese, Fusilli ha dimostrato una visione strategica capace di coniugare crescita economica, innovazione tecnologica e un forte impegno verso le persone.

Un 2024 di Risultati Straordinari

Sotto la leadership di Fusilli, Renault Italia si è distinta in un mercato automobilistico europeo complesso e competitivo. Il gruppo ha registrato risultati economici solidi, senza abbassare le stime, confermando la validità della strategia #Renaulution. Un segno tangibile di questo successo è rappresentato dal lancio di numerosi modelli innovativi che hanno ridefinito il panorama automobilistico, come la Renault R5, un’icona del passato reinterpretata in chiave elettrica, e la futura R4 E-Tech Electric, che promette di combinare accessibilità e design emozionale.

"Il 2024 è stato un anno di crescita e trasformazione per Renault Italia, grazie alla dedizione delle nostre persone e alla capacità di innovare continuamente per rispondere alle esigenze dei nostri clienti," ha dichiarato Fusilli.

Focus su Innovazione e Sostenibilità

Durante il 2024, Renault Italia ha consolidato la propria posizione come leader nel settore delle auto elettriche e ibride, rispondendo alle sfide della transizione energetica con un’offensiva di prodotti tecnologicamente avanzati. Le iniziative di Fusilli hanno posto grande enfasi sulla sostenibilità, non solo attraverso l’innovazione di prodotto, ma anche investendo in infrastrutture per la mobilità elettrica e servizi legati alla ricarica.

La strategia di Fusilli è stata chiara: rendere le auto elettriche sempre più accessibili, abbattendo le barriere che frenano la diffusione della mobilità sostenibile.

Persone e Cultura Aziendale: Una Priorità

Un elemento chiave della leadership di Fusilli è stato il focus sulle persone. Renault Italia ha raggiunto un traguardo storico con l’eliminazione delle differenze salariali tra uomini e donne, posizionandosi come esempio di equità e inclusione nel panorama aziendale italiano.

"Credo fermamente che il benessere dei collaboratori sia il fondamento di ogni successo. La nostra cultura aziendale si basa su valori di equità, rispetto e valorizzazione delle persone," ha affermato il CEO.

Il 2024 ha visto anche l’azienda distinguersi nel design e nella creatività. Renault Italia ha contribuito al successo globale del brand, che si è posizionato al quinto posto nel ranking mondiale dei marchi più creativi.

Pronti per il 2025

Con uno sguardo rivolto al futuro, Raffaele Fusilli si prepara a guidare Renault Italia nel 2025, un anno che si preannuncia cruciale per l’intera industria automobilistica europea. Tra le sfide principali, il CEO punta a consolidare i risultati raggiunti, proseguire nella transizione energetica e conquistare nuovi traguardi, sempre con il cliente al centro.

"Il nostro obiettivo per il 2025 è chiaro: continuare a stupire e innovare, mantenendo Renault Italia come punto di riferimento per il settore," ha concluso Fusilli.