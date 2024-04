Range Rover Sport Stealth Pack: eleganza oscura

Il mondo dell'automotive accoglie una novità di stile e prestazioni con il lancio del Range Rover Sport Stealth Pack,

un'opzione che promette di elevare il concetto di eleganza oscura nel segmento dei SUV di lusso. Questo pacchetto si distingue per una serie di caratteristiche uniche che ne fanno un'opzione irresistibile per gli amanti della Range Rover Sport.

Esternamente, il Stealth Pack incanta con la sua vernice metallizzata premium Carpathian Grey, arricchita da un'esclusiva finitura satinata grazie al Satin Protective Film, un rivestimento installato direttamente in fabbrica. Questo film non solo dona all'auto un aspetto più contemporaneo e raffinato ma offre anche una protezione antigraffio, rendendo il veicolo ancora più resistente alle sollecitazioni quotidiane. A completare l'esterno, dettagli in Narvik Black Gloss come prese d'aria, lettering e le soglie laterali, insieme ai cerchi da 23” Gloss Black che enfatizzano ulteriormente il portamento muscoloso e sportivo della Range Rover Sport.

Gli interni non sono da meno, con sedili scolpiti e rivestimenti in pelle traforata Windsor disponibili in Ebony o Light Cloud, a seconda delle preferenze personali. La console centrale minimalista ospita un touchscreen da 11,4 pollici, affiancato dall'Interactive Driver Display e un impianto audio Meridian Surround Sound System™, per un'esperienza di guida immersiva e tecnologicamente avanzata.

Sul fronte delle prestazioni, la Range Rover Sport Stealth Pack non delude. Offerta esclusivamente nella configurazione Dynamic SE, è disponibile con motori Ingenium sei cilindri mild-hybrid a benzina o diesel. Le varianti ibride plug-in arriveranno più avanti nel 2024, ampliando ulteriormente le opzioni per gli acquirenti attenti all'ambiente.

Hannah Custance, Materiality Design Manager di Range Rover, ha evidenziato l'intenzione dietro questo pacchetto: combinare l'estetica sportiva con un tocco di lusso moderno e sportivo. Questa visione si riflette nell'attenzione ai dettagli e nell'uso di materiali di alta qualità, garantendo che ogni Range Rover Sport Stealth Pack trasmetta carattere e forza.

In aggiunta, i proprietari della Range Rover Sport con Stealth Pack beneficeranno delle più recenti tecnologie, tra cui il sistema di purificazione dell'aria e funzionalità di sicurezza avanzate, come il blocco/sblocco a distanza e gli aggiornamenti software over the air.

Con un prezzo di lancio di Euro 11.841, il Range Rover Sport Stealth Pack si posiziona come una scelta di prestigio per chi cerca un SUV che combini senza compromessi eleganza, prestazioni e tecnologia avanzata.