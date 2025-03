Rebecca Reinermann di Opel tra le "Trailblazing Women 2025" di Reuters Events

Rebecca Reinermann, Vice Presidente Marketing di Opel e Vauxhall, è stata inserita nell'esclusivo elenco "Trailblazing Women 2025" compilato da Reuters Events.

Questo prestigioso riconoscimento, annunciato in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo, celebra le donne più influenti e innovative nel mondo degli affari a livello globale, riconoscendo i loro eccezionali contributi e l'impegno per il cambiamento positivo.

Rebecca Reinermann è stata premiata per aver promosso efficacemente la diversità nei team aziendali, guidando strategie di marketing innovative che stanno contribuendo al successo di Opel e Vauxhall. Il suo lavoro si distingue per un approccio aperto e moderno, fortemente incentrato su un'immagine aziendale inclusiva che rispecchia la diversità della società.

"Far parte di 'Trailblazing Women 2025' è un grande onore", ha dichiarato Reinermann. "Non ci limitiamo a rappresentare la diversità, ma vogliamo contribuire attivamente al successo aziendale con team che riflettano pienamente la varietà dei nostri clienti."

Ralph Wangemann, Direttore delle Risorse Umane di Opel, ha elogiato il contributo di Reinermann, ricordando che la manager aveva già ricevuto il premio "Rising Star 2024". Secondo Wangemann, Reinermann ha portato una ventata d'aria fresca nel marketing del marchio, grazie a campagne pubblicitarie innovative come "Yes, of Corsa", che hanno riscosso grande successo internazionale.

L'impegno di Rebecca Reinermann per la diversità è evidente anche nell’ADAC Opel Electric Rally Cup, il primo campionato monomarca completamente elettrico al mondo. Questa competizione ha attirato squadre provenienti da otto nazioni e ha visto una significativa partecipazione femminile, generando entusiasmo e interesse in tutta Europa.

La quinta stagione del rally, ormai prossima, promette di essere ancora una volta un esempio concreto di come l'inclusività e la diversità possano trasformare positivamente il mondo del motorsport.