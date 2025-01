Renault 2024: crescita globale grazie a innovazione e alla strategia di valore

Renault chiude il 2024 con una crescita globale trainata da una strategia vincente di prodotto, tecnologia e qualità delle vendite.

Con un aumento delle vendite globali dell’1,8%, superiore alla crescita del mercato mondiale (+1,4%), Renault conferma il successo delle scelte strategiche portate avanti con il piano Renaulution, guidato da Fabrice Cambolive, CEO del marchio. Nel 2024, Renault ha venduto 1.577.351 unità, un incremento di 28.000 veicoli rispetto al 2023, grazie al lancio di otto nuovi modelli e a un restyling che hanno rivoluzionato la gamma.

Cambolive sottolinea: “Non abbiamo fatto compromessi sulla strategia del valore. Renault ha trovato il giusto equilibrio tra vendite a privati e clienti professionali, veicoli elettrici e ibridi, e si è dotata di un solido piano internazionale per sostenere la crescita fuori dall’Europa.”

Crescita nei Mercati Chiave Europei

In Europa, Renault ha registrato una crescita del 3,3%, raggiungendo quota 1.009.000 unità vendute e una quota di mercato del 6,7%, in un mercato in crescita dell’1,7%. Tra i Paesi chiave:

Regno Unito: +21,4% (mercato +2,8%),Spagna: +10,8% (mercato +8%),Italia: +6,7% (mercato in calo dello 0,3%),Francia: +0,4% (mercato -2,5%)

La Renault Clio, con un aumento delle vendite del 7%, si è classificata al secondo posto nelle vendite a privati, guadagnando due posizioni rispetto al 2023.

La Spinta dell’Elettrificazione

Renault continua a investire nella strategia di elettrificazione, registrando una crescita del 20% nelle vendite di veicoli elettrificati (elettrici e ibridi) in Europa.

Full-Hybrid: un successo crescente

Le vendite di veicoli full-hybrid sono aumentate del 30%, rappresentando il 40% delle vendite dei veicoli termici. Renault si posiziona al secondo posto in Europa per la tecnologia full-hybrid, con una gamma che copre dal segmento B al segmento D.

Veicoli elettrici: Renault 5 E-Tech Electric al top

Le vendite di veicoli elettrici sono cresciute del 9% in Europa, sostenute dal lancio della Renault 5 E-Tech Electric, eletta Auto dell’anno 2025 dalla giuria COTY. Con circa 10.000 immatricolazioni nei soli mesi di novembre e dicembre in Francia, la Renault 5 è diventata leader tra le city car elettriche del segmento B.

Nel 2025, il lancio della Renault 4 E-Tech Electric e l’estensione della gamma Renault 5 a nuovi mercati europei (Regno Unito, Scandinavia, Polonia) promettono di rafforzare ulteriormente la posizione del marchio nel settore elettrico.

Strategia di Qualità e Valori Residui

La crescita di Renault nel 2024 è stata sostenuta da una strategia centrata sulla qualità delle vendite:

Le vendite a privati rappresentano il 50% delle unità vendute in Europa, con un aumento della quota di mercato dal 6,8% al 7,1%. I valori residui dei veicoli Renault sono migliorati rispetto al 2023, posizionandosi sopra la media di mercato.

Successo nei Segmenti C e D

Le vendite di veicoli nei segmenti C- e D-SUV sono aumentate del 23%, rappresentando il 29% delle vendite in Europa (+4,8 punti rispetto al 2023). Modelli come Scenic E-Tech Electric, Symbioz e Rafale hanno giocato un ruolo cruciale in questa performance, con un mix di vendite premium che include le versioni Iconic ed Esprit Alpine, ora al 24% del totale (+12% rispetto al 2023).

Rafforzamento sui Mercati Internazionali

Renault ha registrato una crescita significativa anche fuori dall’Europa:mBrasile: +10%, Corea del Sud: +81%, Marocco: +7%

Questi risultati sono stati trainati dal lancio di modelli come Kardian e Grand Koleos. Per il 2025, Renault prevede il lancio di un nuovo SUV di segmento C e l’estensione del Renault International Game Plan, che mira a consolidare la presenza del marchio in nuovi mercati globali.

Tecnologia e Innovazione: Vantaggi Competitivi

Renault si distingue per l’offerta di soluzioni tecnologiche avanzate:

Sistema OpenR link con Google: presente sull’81% dei veicoli per cui è disponibile.

Tetto panoramico opacizzante Solarbay: introdotto nel 2024, equipaggia il 42% dei veicoli idonei.

Sistema 4CONTROL: il sistema a trazione integrale, adottato sul 29% dei veicoli per cui è disponibile, migliora sicurezza e agilità.

Prospettive per il 2025

Grazie alla strategia equilibrata che combina elettrificazione, innovazione e qualità delle vendite, Renault si prepara a consolidare la sua crescita nel 2025. Con il lancio di modelli attesi come Renault 4 E-Tech Electric e nuove iniziative globali, il marchio punta a rafforzare la sua posizione come leader nel settore automotive, mantenendo il focus sulla sostenibilità e l’eccellenza tecnologica.