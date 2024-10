Renault 5 E-Tech Electric esposta all’Eliseo: icona elettrica del Fabriqué en France 2024

Renault celebra l’innovazione e la produzione francese con l’esposizione della Renault 5 E-Tech Electric al Palazzo dell’Eliseo durante la quarta edizione della Grande Exposition du Fabriqué en France, che si terrà il 26 e 27 ottobre 2024.

L’evento, lanciato nel 2020 dal Presidente della Repubblica francese, è pensato per valorizzare le aziende impegnate nella produzione locale e mostrare le competenze di artigiani, imprenditori e ingegneri che rendono unico il Made in France.

Renault 5 E-Tech Electric: Democratizzare la Mobilità Elettrica

La Renault 5 E-Tech Electric, simbolo della nuova era elettrica di Renault, incarna il rilancio del brand verso un futuro sostenibile. Questo modello, fedele all’icona pop che ha segnato la storia dell’automobilismo francese, si propone di rendere l’auto elettrica accessibile a un pubblico sempre più vasto in tutta Europa. La scelta di produzione è una dichiarazione di intenti: la Renault 5 E-Tech Electric sarà costruita nello stabilimento Ampere ElectriCity, un centro industriale all’avanguardia situato nel nord della Francia, con un ecosistema di fornitori vicini e una produzione attenta all’ambiente.

Una Produzione Francese Certificata Origine France Garantie

La Renault 5 E-Tech Electric ha ottenuto la certificazione Origine France Garantie, una garanzia di qualità e autenticità che attesta l’assemblaggio finale in Francia e un valore locale del 69% nel prezzo di costo del veicolo. Questo traguardo, assegnato da Bureau Veritas, conferma l’impegno di Renault nel produrre localmente, promuovendo al contempo un ecosistema di produzione sostenibile che valorizza il know-how francese. L’intera catena produttiva è strutturata per minimizzare l’impatto ambientale: i veicoli e le batterie vengono assemblati a Douai, il motore è prodotto a Cléon, mentre i moduli saranno realizzati presso la Gigafactory AESC, a pochi chilometri dal sito di Douai.

Il Centro Industriale Ampere ElectriCity: Fulcro dell’Elettrificazione di Renault

Il centro Ampere ElectriCity, che ospita gli stabilimenti di Douai, Maubeuge e Cléon, rappresenta il fulcro della trasformazione elettrica di Renault in Francia. Questo complesso produttivo riunisce un ecosistema industriale strategico che contribuisce alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione dell’impronta di carbonio, con il supporto di fornitori locali situati in un raggio di 300 km. Renault conferma la propria intenzione di mantenere la produzione in Francia, supportando l’occupazione locale e rafforzando la propria posizione di leader nel settore dell’elettrificazione in Europa.

Altri Modelli Elettrici Renault Certificati Made in France

La Renault 5 E-Tech Electric è accompagnata da altri due modelli 100% elettrici, la Renault Scenic E-Tech Electric e la Renault 4 E-Tech Electric, entrambi certificati Origine France Garantie. Eletta Auto dell’Anno 2024, la Scenic E-Tech Electric viene prodotta nello stabilimento di Douai, con un valore prodotto in Francia che raggiunge il 74%. Presentata in anteprima al Salone dell’Auto di Parigi 2024, la Renault 4 E-Tech Electric è invece costruita a Maubeuge, con una quota di valore francese del 69%.

Un Nuovo Capitolo per Renault e il Made in France

La partecipazione della Renault 5 E-Tech Electric alla Grande Exposition du Fabriqué en France 2024 sottolinea il percorso di Renault verso un futuro elettrico, fondato sulla produzione locale e sulla sostenibilità. Questo impegno permette a Renault di affermare la propria leadership nel mercato delle auto elettriche e di promuovere una mobilità accessibile e sostenibile per tutti. Con la Renault 5 E-Tech Electric e gli altri modelli a zero emissioni, Renault intende portare avanti la rivoluzione elettrica in Europa, combinando innovazione, qualità e rispetto per l’ambiente.

Il Fabriqué en France non è solo uno slogan, ma un impegno concreto che Renault onora con la sua produzione locale e le certificazioni che garantiscono ai consumatori l’autenticità e la qualità del prodotto. Renault dimostra come sia possibile promuovere la transizione ecologica e, al contempo, valorizzare il patrimonio industriale francese, proiettando il brand verso una nuova era di mobilità sostenibile e accessibile.