Renault 5 E-Tech Electric in tour a Parigi per svelarsi al grande pubblico

Dopo aver catturato l'attenzione al Salone dell'Automobile di Ginevra, la Renault 5 E-Tech Electric si prepara a conquistare Parigi con una serie di eventi esclusivi che ne celebrano l'arrivo sul mercato.

Questa nuova icona pop e 100% elettrica di Renault verrà presentata in tre occasioni imperdibili, promettendo non solo di svelare le sue caratteristiche innovative ma anche di offrire al pubblico esperienze uniche e immersive.

Il primo appuntamento è fissato per il 23 aprile al WT5 Show, ospitato nella suggestiva cornice di Place Georges Pompidou. Questo evento, che si annuncia come un mix straordinario di musica, danza e scenografie avveniristiche, offrirà agli spettatori l'opportunità di entrare in contatto con l'universo creativo che circonda la Renault 5 E-Tech Electric. La collaborazione con artisti di fama assicurerà uno spettacolo memorabile, all'insegna dell'innovazione e dell'arte.

La presenza della Renault 5 E-Tech Electric verrà poi celebrata durante il prestigioso torneo di tennis Roland-Garros, dal 20 maggio al 9 giugno. Renault, per il terzo anno consecutivo premium partner dell'evento, approfitterà della ribalta internazionale offerta dal torneo per esporre la sua ultima creazione elettrica, consolidando il proprio impegno verso la sostenibilità e lo sport.

Il tour di presentazioni raggiungerà il suo apice con l'apertura di MAISON5, un esclusivo concept store situato nel cuore del 7° arrondissement di Parigi. Dal 15 giugno al 15 settembre, i visitatori avranno la possibilità di esplorare da vicino tutte le peculiarità della Renault 5 E-Tech Electric. Questo spazio, pensato per fondere l'esperienza di marca con l'arte e la cultura, offrirà un programma ricco di eventi artistici e culturali, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nell'essenza innovativa e popolare di questo nuovo modello.

La Renault 5 E-Tech Electric rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione di Renault, mirando a combinare performance sostenibili con uno stile inconfondibilmente moderno e accattivante. La decisione di presentare il veicolo attraverso una serie di eventi così diversificati evidenzia la volontà di Renault di raggiungere un pubblico ampio, sottolineando l'importanza di connettere l'innovazione tecnologica con esperienze culturali ed emotive uniche.

In attesa che la Renault 5 E-Tech Electric raggiunga la rete di concessionari nei prossimi mesi, questi eventi offriranno al pubblico un'anteprima esclusiva di ciò che promette di diventare una nuova icona del mondo automobilistico elettrico. Con il suo spirito popolare e all'avanguardia, la Renault 5 E-Tech Electric è pronta a ridefinire gli standard delle auto elettriche, proiettando Renault verso un futuro sempre più green e innovativo.