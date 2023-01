Renault dice no a vendita diretta auto elettriche

L'aumento delle vendite di veicoli elettrici ha portato un certo numero di case automobilistiche, come Audì, BMW, Stellantis o Volkswagen

a passare a un modello di vendita e distribuzione diretta nel tentativo di ridurre i costi e controllare meglio i prezzi. Ma non tutti sono d'accordo. Il Ceo del Gruppo Renault, Luca de Meo, ha affermato in un’intervista ad Automitive News Europe che "Come azienda in un settore che ha problemi a generare liquidità, avere quel capitale circolante al collo, con tutto il rischio, la volatilità del mercato, le flessioni, è un gioco molto rischioso". Nel mercato tradizionale, infatti, i rivenditori acquistano le auto dai produttori e sono libero di negoziare eventuali sconti con i clienti, sostenendo anche i costi di marketing. In cambio, i rivenditori possono ottenere un profitto maggiore da ogni vendita. Sotto agenzia, invece, il concessionario guadagna un margine fisso e inferiore, ma non deve sostenere i costi di marketing e i costi di trasporto per l'inventario. De Meo ha anche affermato che il rischio aumenta con il volume d’affari e che una politica di non contrattazione potrebbe essere problematica. "Fai agenzia perché vuoi controllare il prezzo e vuoi tagliare i costi di distribuzione - ha detto -. Quindi dai un margine del 5% al ​​rivenditore, non ci sono sconti, ma devi avere un prodotto davvero unico per non offrire sconti".

Renault ha negoziato contratti di concessionari separati per veicoli elettrici come la Megane E-Tech. “Abbiamo bisogno che i rivenditori facciano soldi perché se tagli i loro margini, non li aiuti a ridurre i costi inutili chiedendo loro di costruire showroom che siano come templi o cattedrali - ha detto ancora De Meo -. Quando prendi questa decisione devi sapere come funzionano le vendite, il marketing e la distribuzione nel settore automobilistico". Diverso, secondo quanto dichiarato da De Meo a Luca Ciferri di Automotivenews Europe, il caso Dacia. "Dacia è un contratto normale che si comporta come un'agenzia in termini economici", ha detto, "anche nel controllo del prezzo, perché hai una gamma molto semplice e non ci sono sconti, e l'85 percento delle vendite è nel canale retail”. "Dacia ha costi di distribuzione che vanno da un terzo alla metà di altri marchi di volume", ha aggiunto de Meo. "Quindi abbiamo dimostrato di poterlo fare senza dover chiamare l'agenzia e dover sostenere le azioni". Secondo de Meo, il modo migliore per controllare il prezzo "è assicurarsi che la propria capacità produttiva sia inferiore alla domanda".