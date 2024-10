Renault Emblème: la demo car che rappresenta il futuro della mobilità decarbonizzata

La nuova Renault Emblème rappresenta il futuro della mobilità sostenibile, incarnando la missione di decarbonizzazione e neutralità climatica del Gruppo Renault.

Presentata al Salone dell’Auto 2024, questa demo car progettata da Ampere – il brand specializzato in mobilità elettrica del Gruppo Renault – è un esempio concreto di come si possa sviluppare un'auto familiare dalle emissioni ridottissime, con un ciclo di vita ecocompatibile.

Un progetto di innovazione per la decarbonizzazione

Il piano ambizioso di Renault mira alla neutralità carbonica in Europa entro il 2040 e a livello globale entro il 2050. Con la creazione di Ampere, il Gruppo ha introdotto un nuovo approccio "ecosistemico" alla progettazione, pensando all’impatto ambientale di ogni singolo componente del veicolo lungo tutto il suo ciclo di vita. La Renault Emblème rispecchia questo impegno, dimostrando che la decarbonizzazione non è solo uno slogan, ma un obiettivo concreto e realizzabile.

Specifiche tecniche e innovazioni

La Renault Emblème è un’elegante shooting brake di 4,80 metri che combina tecnologie avanzate con un design pensato per l’efficienza aerodinamica. Gli ingegneri hanno ridotto del 70% l’impronta di carbonio dei componenti, utilizzando il 50% di materiali riciclati e garantendo che la quasi totalità dei materiali sia riciclabile a fine vita. La motorizzazione è un innovativo sistema bi-energy, alimentato a elettricità e idrogeno, per un’efficienza ottimale sia su brevi che lunghe distanze.

La demo car include il sistema OpenR Panorama, un ampio display che copre l’intera plancia, offrendo un’esperienza di guida immersiva e tecnologica. Ogni dettaglio della Emblème, dagli interni raffinati al comfort di guida, è progettato per garantire sostenibilità e performance.

Emissioni ridotte e analisi del ciclo di vita

Uno degli aspetti più innovativi della Emblème è la riduzione dell'impatto ambientale a soli 5 tonnellate di CO2e per l’intero ciclo di vita. Grazie all’Analisi del Ciclo di Vita (ACV), Renault ha potuto calcolare l’impronta ecologica complessiva della Emblème, considerando ogni fase dalla produzione alla fine vita. Questo è un risultato straordinario se confrontato con le emissioni medie di un veicolo tradizionale, che si aggirano attorno alle 50 tonnellate di CO2e.

Un futuro di mobilità sostenibile

Renault Emblème rappresenta la visione del Gruppo Renault per una mobilità sostenibile che non scende a compromessi in termini di tecnologia e comfort. Con il lancio di questa demo car, Renault e Ampere dimostrano che è possibile creare auto a basse emissioni in grado di garantire prestazioni di alto livello, anticipando così le tendenze future della mobilità e sottolineando il ruolo centrale dell'auto nel progresso.

La Renault Emblème non è solo un’auto, ma un esempio concreto di come l’innovazione possa contribuire a costruire un futuro sostenibile, puntando non solo sulle prestazioni, ma anche sulla responsabilità ambientale.