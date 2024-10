Renault Emblème: la rivoluzione sostenibile della mobilità con il 90% in meno di emissioni di CO2

Renault ha svelato la sua ultima demo-car, Renault Emblème, un veicolo che segna una tappa fondamentale nella lotta contro il cambiamento climatico.

Verrà svelata al prossimo Salone dell’Auto di Parigi 2024, questa vettura mira a rivoluzionare il concetto di mobilità sostenibile, riducendo del 90% le emissioni di CO2 rispetto ai veicoli attualmente in commercio. Renault Emblème è il risultato di un approccio olistico alla decarbonizzazione, abbinando materiali sostenibili, tecnologie avanzate e l'efficienza energetica della propulsione elettrica e a idrogeno.

Un laboratorio di innovazioni per il futuro

Renault Emblème rappresenta la visione concreta di un veicolo familiare sostenibile. La sfida principale di questo progetto è stata ottimizzare ogni aspetto del ciclo di vita del veicolo – dalla produzione alla fine del suo utilizzo – per ottenere una riduzione delle emissioni complessive di gas a effetto serra. Il risultato finale è un veicolo che emette solo 5 tonnellate di CO2 equivalente durante l’intero ciclo di vita, rispetto alle oltre 50 tonnellate di un veicolo tradizionale.

Questa dimostrazione di efficienza ambientale prosegue il percorso già tracciato dalla concept car Scenic Vision H2-Techdel 2022, spingendo ulteriormente i limiti dell'innovazione. Per raggiungere questi ambiziosi risultati, Renault ha lavorato su molteplici fronti: dall'utilizzo di materiali riciclati alla produzione alimentata al 100% da energie rinnovabili, fino alla diffusione della pratica della seconda vita e della circolarità.

Design e aerodinamica: efficienza e bellezza

L’aspetto estetico di Renault Emblème non è stato sacrificato in nome della sostenibilità. Anzi, il design esterno combina sportività, eleganza e innovazione, con linee fluide e dinamiche che valorizzano l’efficienza aerodinamica. Il veicolo è privo di retrovisori tradizionali, sostituiti da telecamere integrate, e presenta maniglie a filo carrozzeria per migliorare la penetrazione dell'aria.

L’aerodinamica è stata perfezionata utilizzando la tecnologia digital twin e avanzati sistemi di simulazione digitale sviluppati in collaborazione con il team di Formula 1 BWT Alpine, che ha contribuito all’ottimizzazione delle prestazioni. Con un Cx di 0,25, Renault Emblème raggiunge livelli di efficienza paragonabili ai veicoli più performanti sul mercato.

Il design ispirato alle shooting brake si manifesta in linee fluide e accattivanti, esaltate dalla carrozzeria con tinta verde dicroica, che cambia colore a seconda dell'angolazione da cui viene osservata. Il passo lungo e l’altezza ridotta conferiscono un aspetto familiare, ma con un tocco di sportività, mentre il peso del veicolo è mantenuto a 1.750 kg, una cifra sorprendente per un’auto di queste dimensioni, grazie all’attenzione dei progettisti per l’eco-design.

Propulsione bi-energy: elettrico e idrogeno

Una delle innovazioni più rilevanti di Renault Emblème è la sua motorizzazione bi-energy, una combinazione di propulsione elettrica e idrogeno. Il motore elettrico, alimentato da una batteria NMC da 40 kWh, è sufficiente per la maggior parte degli spostamenti quotidiani, garantendo un’autonomia di diverse centinaia di chilometri. Per i viaggi più lunghi, la vettura è dotata di una cella a combustibile da 30 kW, che utilizza idrogeno a basso contenuto di carbonio, offrendo un’autonomia complessiva fino a 1.000 km.

Questa configurazione consente di coprire lunghe distanze senza dover ricaricare la batteria elettrica, ma semplicemente effettuando due brevi rifornimenti di idrogeno in meno di cinque minuti ciascuno. La versatilità del sistema di propulsione permette a Renault Emblème di competere con i veicoli a motore termico per tempi di viaggio e praticità, ma con un impatto ambientale decisamente inferiore.

Collaborazione e innovazione

La creazione di Renault Emblème ha coinvolto più di 20 partner tecnologici, ognuno dei quali ha apportato il proprio know-how per raggiungere l'obiettivo ambizioso del -90% di CO2 per l'intero ciclo di vita del veicolo. Questo approccio collaborativo ha permesso di sviluppare soluzioni innovative in ambito energetico e tecnologico, promuovendo un percorso di progresso che si estende oltre i confini di Renault, coinvolgendo l’intero ecosistema industriale.

Il risultato è un veicolo che rappresenta non solo un laboratorio di innovazione per il Gruppo Renault, ma anche un esempio tangibile di come l’industria automobilistica possa trasformarsi per rispondere alle sfide climatiche globali.

Il futuro della mobilità secondo Renault

Con il progetto Emblème, Renault dimostra di essere in prima linea nella transizione verso una mobilità sostenibile. L’obiettivo dichiarato di ridurre le emissioni di CO2 del 90% rappresenta una sfida senza precedenti, ma con Emblème, Renault ha mostrato come sia possibile affrontarla attraverso una combinazione di tecnologie avanzate, collaborazione tra partner e un approccio di eco-design che mette al centro efficienza e bellezza.

La mobilità del futuro è già qui, e Renault Emblème ne è la prova concreta. La sfida per il 2040, in cui Renault mira a raggiungere le zero emissioni in Europa, è ambiziosa, ma la strada tracciata con Emblème dimostra che l’innovazione e la determinazione possono portare a risultati straordinari.

Renault continuerà a investire in soluzioni sempre più sostenibili, mantenendo al centro la qualità e l’innovazione. Il cammino verso una mobilità a zero emissioni è appena iniziato, e la Renault Emblème è la bandiera di questa rivoluzione verde che promette di cambiare il mondo dell’automobile.