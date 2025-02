Renault Filante Record 2025: aerodinamica estrema e innovazione per il futuro della velocità

Renault alza nuovamente l’asticella con Filante Record 2025, una concept car che coniuga innovazione e storia.

Ispirata ai leggendari modelli Étoile Filante e 40 CV des Records, questa demo-car rappresenta il perfetto connubio tra estetica, aerodinamica avanzata e prestazioni estreme. Realizzata in collaborazione con Ligier Automotive, Filante Record 2025 punta a dimostrare fino a che punto la mobilità elettrica possa spingersi nelle competizioni.

Un design che sfida il vento

La prima cosa che cattura l’attenzione è la sua silhouette affusolata, esaltata dalla nuova tinta Blu Ultravioletto, in grado di mutare dal blu al viola a seconda dell’angolazione della luce. Non è solo una scelta estetica: ogni linea della carrozzeria è studiata per ridurre la resistenza aerodinamica. L’abitacolo, protetto da una bolla trasparente, richiama il cockpit di un jet da caccia, mentre le ruote carenate e il telaio ottimizzato garantiscono la massima efficienza nei flussi d’aria. La galleria del vento sarà il banco di prova definitivo nel 2025 per perfezionare ulteriormente il design.

Tecnologie ispirate all’aeronautica

Dentro l’abitacolo, la filosofia progettuale rimane coerente con l’esterno: funzionalità e leggerezza al servizio della performance. Il sedile, ispirato alla Formula 1, è realizzato in tessuto tecnico teso su lame di carbonio, per garantire supporto e ridurre il peso complessivo. Il volante è un capolavoro tecnologico: stampato in Scalmalloy, integra comandi steer-by-wire e brake-by-wire, eliminando la necessità di collegamenti meccanici tradizionali.

L’interfaccia di guida è minimalista ed essenziale: un display digitale ultrasottile fornisce tutte le informazioni necessarie, mentre un ingegnoso sistema di ventilazione sfrutta il flusso d’aria per mantenere la temperatura ottimale senza appesantire l’auto con dispositivi aggiuntivi.

Materiali ultraleggeri per la massima efficienza

L’obiettivo principale di Renault Filante Record 2025 è ridurre il peso per migliorare autonomia e prestazioni. Per questo, la struttura utilizza un mix innovativo di carbonio, alluminio e acciaio ad alta resistenza, ottimizzato grazie alla stampa 3D e all’ottimizzazione topologica. Il risultato? Un veicolo che pesa meno di 1.000 kg senza compromessi sulla rigidità e sicurezza.

La batteria, sviluppata con tecnologia cell-to-pack di Ampere, garantisce un ottimo bilanciamento dei pesi e contribuisce a mantenere l’auto leggera con soli 600 kg. Gli pneumatici Michelin da 19” offrono un’efficienza straordinaria, riducendo la resistenza al rotolamento del 40% rispetto agli standard attuali.

Un nome che racconta la storia della velocità

Il nome Filante celebra l’Étoile Filante del 1956, che stabilì record di velocità sul lago salato di Bonneville, mentre Record rende omaggio alla 40 CV des Records del 1925, che frantumò numerosi primati internazionali. A un secolo di distanza, Renault vuole riscrivere la storia con una visione completamente elettrica.

Renault Filante Record 2025 non è solo un’auto da esposizione, ma un laboratorio tecnologico destinato a influenzare le sportive elettriche del futuro. Riuscirà a battere nuovi record e a ridefinire il concetto di prestazione nel motorsport? Il cammino è tracciato, e la risposta arriverà molto presto.