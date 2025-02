Renault Filante Record 2025: un omaggio ai primati del passato

Renault ha svelato la Filante Record 2025, una demo-car che richiama due icone della sua storia: la 40 CV des Recordse l’Étoile Filante.

Due vetture progettate per battere record di velocità e resistenza, rispettivamente negli anni Venti e Cinquanta. Questa nuova vettura elettrica, frutto di un intenso lavoro su aerodinamica ed efficienza, punta a stabilire nuovi primati nel primo semestre del 2025.

L’ispirazione per il nome non è casuale. Il richiamo alla Étoile Filante, che nel 1956 stabilì record di velocità sul lago salato di Bonneville, sottolinea la ricerca di prestazioni avanzate. Filante evoca anche il concetto di leggerezza e fluidità, elementi fondamentali per un’auto progettata per massimizzare l’efficienza.

Dall’altro lato, il termine Record rende omaggio alla 40 CV des Records, che nel 1925 e 1926 conquistò importanti primati di velocità e resistenza, tra cui il record sulle 24 ore di Montlhéry. Il numero 2025, inserito nel nome, segna il centenario di questi successi, collegando passato e futuro.

L’eredità dell’Étoile Filante

La Étoile Filante, con il suo motore a turbina da 270 CV, rappresentò un esperimento audace per Renault. Nel 1956, l’auto raggiunse 308,85 km/h su cinque chilometri, sfruttando soluzioni aerodinamiche derivate dall’aeronautica, come le pinne posteriori. Questa ricerca sulla fluidodinamica è oggi ripresa nella Filante Record 2025, con l’obiettivo di migliorare l’autonomia e ridurre i consumi energetici.

«Il nome Filante richiama il concetto di velocità ed eleganza, ma anche il lavoro minuzioso sulla forma della carrozzeria per ottenere la massima efficienza» ha spiegato Sylvia dos Santos, Responsabile Strategia Naming di Renault.

I primati della 40 CV des Records

L’altra fonte di ispirazione è la 40 CV des Records, un’evoluzione della 40 CV di serie, trasformata per raggiungere velocità elevate. Nel 1925 e 1926, questa monoposto conquistò record su 500 km, 500 miglia e 24 ore, toccando una media di 173,6 km/h. Un risultato impressionante per l’epoca, ottenuto grazie a un motore 6 cilindri da oltre 9.000 cm³ e 150 CV.

La Filante Record 2025 si inserisce in questa tradizione, ma con un obiettivo diverso: non la velocità pura, ma l’efficienza energetica, fondamentale per il futuro dei veicoli elettrici.

Un secolo di record e innovazione

Quest’anno, Renault celebra anche i 100 anni del logo a losanga, adottato nel 1925, proprio quando la 40 CV des Records stabiliva i suoi primati. Un simbolo che accompagna la storia del marchio e che ora trova una nuova espressione nella Filante Record 2025, dimostrando come il passato possa ispirare il futuro della mobilità.