Renault, leader del mercato elettrico a privati in Italia

Renault persegue dall’inizio del 2021 una strategia volta alla ricerca del valore con una progressione delle vendite sui canali più redditizi.

Nell’anno 2021 Renault ha, così, commercializzato 56.609 veicoli a clienti privati, con una quota di mercato del 5,9%, su un totale di 88.366 unità immatricolate (VP+VU).

RENAULT, LEADER DEL MERCATO ELETTRICO A PRIVATI

Su un mercato elettrico a privati che cresce del 137% in Italia nel 2021, Renault registra una crescita superiore a quella del mercato, conquistando la leadership, con 6.692 immatricolazioni ed una quota del 19,5%. In particolare, Twingo E-TECH Electric si attesta come il veicolo più venduto a privati (autovetture + veicoli commerciali), con 5.364 immatricolazioni ed una quota di mercato del 15,7%.

RENAULT CAPTUR LEADER DEL MERCATO PLUG-IN HYBRID A PRIVATI

La Marca Renault prosegue l’elettrificazione della sua gamma con un’offerta prodotto E-TECH innovativa, che continua ad ampliarsi.

Il brand della losanga conquista, così, il podio del mercato ibrido plug-in a privati (autovetture + veicoli commerciali), con Captur che si posiziona come leader di questo mercato, con 3.131 immatricolazioni ed una quota di mercato del 13,3%.

CON ARKANA, RENAULT VARCA LA PRIMA TAPPA DELLA SUA RICONQUISTA DEL SEGMENTO C

Nel 2021, con la commercializzazione di Arkana a giugno, Renault ha dato avvio alla sua offensiva nel segmento C. Il mix versioni alto di gamma R.S. Line – che rappresentano più del 50% delle vendite- e motorizzazioni E-TECH – 88% delle vendite – conferma la nuova strategia Renaulution centrata sul valore. Nel 2022, Renault rafforzerà la sua presenza su questo segmento, con l’arrivo di Mégane E-TECH Electric e del nuovo SUV Austral.

RENAULT SUL PODIO DELLE FURGONETTE

Su un mercato veicoli commerciali meno impattato dalle difficoltà del settore, che cresce quindi del 15% nel 2021, Renault cresce più del mercato (21%) con 13.836 immatricolazioni ed una quota di mercato del 7,5% (+0,4pti). In particolare, Renault si posiziona sul podio delle furgonette, grazie al lancio di Express Van e Kangoo Van, con una quota di mercato del 9,1% e volumi in crescita del 55%.

Nuovo Kangoo Van, pensato per facilitare la vita quotidiana degli operatori professionali, ha iniziato la sua commercializzazione con successo, conquistando il premio International Van of the Year 2022 (IVOTY) da una giuria composta da 24 giornalisti europei.