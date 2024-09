Renault nuova 4 EV: il ritorno di un'icona in versione elettrica debutta al Salone di Parigi 2024

Renault è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia elettrica con la reintroduzione di un classico: la Renault 4 EV.

Dopo il successo del lancio della Renault 5 elettrica, la casa automobilistica francese continuerà la sua rivoluzione retrò con una versione moderna e completamente elettrica dell'iconica Renault 4, prevista per il 2025.

L'auto, che debutterà ufficialmente al Salone di Parigi nel 2024, sarà la seconda reinterpretazione elettrica di un modello storico del marchio, dopo la R5. Tuttavia, come svela Auto Express, mentre la Renault 5 si concentra su una compatta urbana, la nuova Renault 4 punta a una fascia leggermente diversa, con un design più robusto e un potenziale da SUV compatto. Nonostante non sia stata ancora rivelata ufficialmente, Renault ha già anticipato il suo design con il concept 4Ever Trophy presentato al Salone di Parigi del 2022. Questo modello concettuale ha offerto un primo sguardo al futuro della 4, mostrando linee muscolose e uno stile che richiama il passato, ma con un tocco moderno.

La Renault 4 di produzione sarà costruita sulla piattaforma AmpR Small, sviluppata in collaborazione con Ampere, e dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici. La piattaforma è la stessa utilizzata per la Renault 5, ma ci sono indicazioni che la Renault 4 potrebbe differenziarsi ulteriormente grazie a una versione con trazione integrale 4x4, potenziando così il suo appeal come crossover elettrico, destinato a offrire maggiore versatilità su strada.

Secondo quanto riportato da Auto Express, anche se la Renault 5 sarà probabilmente la proposta più economica della gamma elettrica del marchio, la Renault 4 EV dovrebbe posizionarsi su un livello leggermente superiore, simile al rapporto che esiste tra la Captur e la Clio. Questo significa che avrà un prezzo più elevato, ma anche un equipaggiamento più ricco e una maggiore versatilità, rendendola un'opzione appetibile per chi cerca un'auto elettrica compatta ma con un tocco di avventura.

Il debutto ufficiale è atteso per il Salone di Parigi 2024, ma la Renault 4 EV arriverà nelle concessionarie solo nel 2025. Fino ad allora, possiamo aspettarci ulteriori dettagli, con immagini ufficiali e specifiche tecniche che verranno svelate gradualmente.

Con il suo stile retrò, unito alle ultime tecnologie elettriche, la nuova Renault 4 EV sembra destinata a diventare un altro pilastro importante nella strategia elettrica di Renault. Rimane solo da vedere se riuscirà a suscitare la stessa passione e il successo della sua antenata.