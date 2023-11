Renault svela i primi dettagli della nuova 5 E-Tech Electric

In attesa del reveal, i fan e gli appassionati di Renault 5 potranno acquistare R5 R Pass.

Proposto in sette Paesi europei, darà la possibilità di acquistare l’auto in anteprima e di essere tra i primi a poterla guidare.

L’arrivo di Renault 5 E-Tech Electric previsto per il 2024 proietta l’iconica Renault 5 verso il futuro, con una reinterpretazione elettrica e moderna. Per iniziare a svelare, poco a poco, il modello di serie prima del reveal ufficiale, Renault propone di fare un breve tour dell’auto per scoprire alcuni dettagli del design esterno che evocano il modello del passato.

Fari anteriori - Riconoscibile tra mille, il frontale di R5 deve molto ai gruppi ottici. Per la forma, innanzitutto, ma anche per l’effetto grafico al centro del vetro. Come un cenno al famoso spot pubblicitario del 1972, “Le avventure di Supercar”, la “pupilla” che vi traspare umanizza la R5 dei tempi moderni.

Indicatore di ricarica luminoso sul cofano - All’anteriore, scompare la presa d’aria presente sul cofano del modello storico. Ė sostituita da un indicatore di ricarica luminoso, chiaro segno dell’universo elettrico a cui appartiene Renault 5 E-Tech Electric, la cui grafica forma il mitico numero “5”, quando la carica è completa. Tecnologico, pratico e divertente, questo indicatore, che consente di visualizzare a colpo d’occhio il livello di carica della batteria, è un bell’esempio di interfaccia accessibile e umanizzata.

Passaruota - I passaruota ampliano visivamente il profilo di R5. Le conferiscono una maggiore sensazione di compattezza e una forte presenza visiva. Con il design grafico, accentuano il suo carattere unico ed immediatamente riconoscibile, a immagine e somiglianza della R5 Turbo.

Fari posteriori - I fari posteriori verticali comprendono una funzione luminosa che si estende sulla fiancata della carrozzeria. Questo elemento contribuisce alle prestazioni aerodinamiche di R5, evitando le nocive turbolenze d’aria.

Un’inedita campagna teaser per il grande pubblico dal 1° dicembre - Renault, sostenuta dall’agenzia di pubblicità Publicis Conseil, ha immaginato una campagna teaser senza precedenti, sia per la forma che per la portata, prevista tre mesi prima del reveal dell’auto.

Il tema della campagna è R5VOLUTION IS BACK, ossia è tornata la rivoluzione R5. Quando è uscita nel 1972, in un contesto mondiale di crisi sociale e aziendale, R5 proponeva un cambiamento radicale nel panorama automobilistico, un’idea rivoluzionaria dell’auto. Nel 2024, tra transizione energetica, localizzazione della produzione in Francia e necessità di risparmio energetico, Renault avvia una nuova rivoluzione e l’annuncio dell’imminente come-back non passerà certo inosservato in tutta Europa.

La campagna svela i primi dettagli iconici del design esterno del futuro veicolo, a partire dal logo 5 declinato in tre colori che, peraltro, saranno proposti sul modello di serie: giallo, blu e verde. Ė possibile vedere in parte Renault 5 E-Tech Electric nascosta al centro di questo gigantesco 5, che sarà evidenziato da un apposito display utilizzato per gli eventi, a partire dal 1° dicembre 2023.

L’auto, in gran parte camuffata, è sistematicamente corredata da un QR Code che rimanda al sito renault.fr/R5. Sito in cui il futuro veicolo si svela un po’ di più, grazie ad una serie di dettagli accompagnati da un linguaggio specifico: R5DESIGNED, R5NERGISED, R5DIGITALISED, R5SOURCEFUL, R5LOCALISED, R5VOLUTION IS BACK. Tramite il sito si può anche acquistare l’R5 R Pass, il lasciapassare che consentirà a chi lo acquista di essere tra i primi ad ordinare e ricevere Renault 5 E-Tech Electric al momento del lancio.

Per suscitare interesse fino alla presentazione che avverrà nel 2024, il dispositivo di pre-lancio è completato da un film di portata mondiale. Prodotto dallo studio Man VS Machine, svelerà con discrezione il design di Renault 5 E-Tech Electric. Lanciata in una corsa sfrenata, l’auto cerca di scappare da un labirinto, al ritmo del brano di fama mondiale Instant Crush dei re della scena elettro-pop francese, i Daft Punk, solitamente non molto presenti in campo pubblicitario. L’ambientazione del video è, in realtà, un colossale QR Code, situato nel cuore della città, che rimanda al programma di pre-lancio online R5 R Pass.

In Italia, il film sarà trasmesso sulle principali reti televisive nel formato da 30 secondi, dal 17 al 31 dicembre.

R5 R Pass, il lasciapassare per i futuri primi clienti - A partire dal 30 novembre, Renault propone ai futuri clienti un’esperienza unica: R5 R Pass. I clienti di R5 R Pass avranno la possibilità di ordinare la nuova icona 100% elettrica in anteprima, ossia 10 giorni prima dell’apertura degli ordini al pubblico, presso la rete di concessionari Renault.

Chi effettua l’ordine in questo periodo di vendite private sarà tra i primi fortunati a vedersi consegnare l’auto già nell’autunno del 2024, grazie alla priorità che sarà data alla produzione di questi veicoli nel Centro ElectriCity – stabilimento di Douai in Francia. I titolari di R5 R Pass riceveranno in omaggio un modellino di Renault 5 E-Tech Electric, dopo il reveal, e potranno accedere in anteprima a contenuti ed eventi relativi a Renault 5.

R5 R Pass sarà proposto ad un prezzo di 150 euro e sarà disponibile sul sito www.renault.fr/R5 dei sette Paesi partecipanti (Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Belgio e Paesi Bassi).

Per il come-back di quest’icona, abbiamo voluto reinventare il tradizionale piano di lancio delle auto. Facendo come Pollicino, sveliamo progressivamente il design di questo modello retro-futuristico con un piano di comunicazione su larga scala con molto anticipo rispetto al lancio. Renault 5 è indubbiamente L’AUTO che se lo può permettere, perché stiamo parlando della rinascita, se non addirittura della rivisitazione di un mito, probabilmente una delle auto più iconiche della storia francese. Arnaud Belloni, Global Chief Marketing Officer di Renault

Un’icona pop nata 100% elettrica - Lunga 3,92 metri, Renault 5 E-Tech Electric è decisamente progettata per la città. Perfetta per l’utilizzo urbano, quest’icona 100% elettrica è adatta anche a viaggi più lunghi, grazie alla batteria da 52 kWh che le garantisce un’autonomia fino a 400 km in ciclo WLTP. Quest’offerta di batteria sarà, peraltro, la prima disponibile all’apertura degli ordini, ma si arricchirà successivamente, con l’aggiunta di una seconda da 40 kWh.

Renault 5 E-Tech Electric inaugurerà la nuova piattaforma AmpR Small (ex CMF-B EV) progettata per offrire un vero piacere di guida. Il retrotreno multilink, di solito riservato al segmento superiore, contribuirà a garantire un’ottima stabilità e tenuta di strada.

Saranno proposte anche tecnologie molto avanzate. All’interno del veicolo, sarà introdotto Reno, l’avatar ufficiale di Renault. Questo co-pilota umanizzato di nuova generazione proporrà un’esperienza digitale completamente immersiva nel mondo Renault, per nuove esperienze di guida e vita a bordo. Inoltre, essendo dotata di caricabatterie bidirezionale, Renault 5 E-Tech Electric inaugurerà, per la prima volta su un’auto di grande serie, la tecnologia V2G (vehicle-to-grid, dal veicolo alla rete elettrica). Sostenuta da Mobilize e disponibile in primo luogo in Francia e Germania, nel 2024, e successivamente nel Regno Unito, nel 2025, la tecnologia V2G permetterà a Renault 5 E-Tech Electric di fornire energia alla rete elettrica, consentendo, così, ai conducenti di Renault 5 E-Tech Electric di risparmiare sulla ricarica e ridurre le bollette elettriche complessive, grazie alla rivendita di elettricità sul mercato dell’energia.

Il prezzo d’ingresso di Renault 5 E-Tech Electric sarà di circa 25.000 euro, allineandosi al prezzo di un’ibrida di segmento B. L’auto sarà svelata il prossimo 26 febbraio, al Salone dell’Auto di Ginevra.