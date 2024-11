Renault Trophées de l'Innovation 2024: premiate le idee più brillanti per l’industria e la mobilità sostenibile

L'innovazione torna protagonista in casa Renault con l'edizione 2024 dei Trophées de l'Innovation Renault Frères, che ha premiato le migliori invenzioni interne proposte dai dipendenti del Gruppo.

Nato quattro anni fa su iniziativa del CEO Luca de Meo e del CTO Gilles Le Borgne, questo concorso punta a valorizzare lo spirito innovativo dei lavoratori, con l’obiettivo di fare del Gruppo Renault un modello di creatività e avanguardia tecnologica nel settore automotive.

Il concorso ha visto partecipare oltre 300 candidature da tutte le business unit del Gruppo, e nove team sono stati premiati per soluzioni in grado di migliorare concretamente l’efficienza dell’azienda o di portare vantaggi tangibili per i clienti. Jean-Dominique Senard, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca de Meo e il top management di Renault hanno consegnato personalmente i premi, sottolineando il ruolo cruciale dell’innovazione per affrontare le sfide di un settore in rapida trasformazione.

“La capacità di innovare è essenziale per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione e alle aspettative dei clienti”, ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. “Questo concorso dimostra che Renault possiede il talento e le competenze necessarie per guidare il cambiamento. La nostra ambizione è aumentare del 20% il numero di brevetti depositati entro il 2026.”

Le innovazioni premiate per categoria

Categoria Tecnologia

ORO - Mobilize V2G: La tecnologia di ricarica bidirezionale per la Renault 5 E-Tech Electric permette non solo di ottimizzare i tempi di ricarica nelle ore di bassa domanda, ma anche di restituire energia alla rete elettrica nelle ore di punta. Questo consente ai clienti di ridurre i costi di ricarica e contribuisce alla stabilità della rete.

ARGENTO - Obelix: Sistema di guida autonoma dedicato alle navette, utilizzato per trasportare i conducenti nei parcheggi dei siti di assemblaggio.

BRONZO - Tecnologia ibrida E-Tech 4x4: Progettata per la Renault Compendia, questa innovazione integra oltre 25 nuove funzioni software per garantire un'autonomia di oltre 100 km in modalità elettrica e ridurre le emissioni a soli 12 g/km.

Categoria industria

Plant Connect: Uno strumento rivoluzionario che integra il metaverso industriale, permettendo di monitorare e gestire i principali indicatori di produzione in tempo reale.

Categoria qualità

MP4AI: La piattaforma di Intelligenza Aumentata per l'ispezione qualità accelera l’individuazione di anomalie nelle linee di produzione, garantendo una maggiore efficienza e precisione.

Categoria rapporto con i clienti

Rendez-vous Live Dacia: Una nuova esperienza digitale per permettere ai clienti di scoprire i veicoli Dacia tramite appuntamenti video personalizzati, anche quando i veicoli non sono fisicamente presenti in concessionaria.

Categoria “small & smart”

XR Kitting: Utilizza la realtà virtuale e i digital twin per ottimizzare le aree di stoccaggio e movimentazione dei componenti, migliorando l’efficienza logistica.

Categoria trasformazione

U1st Vision: Progetto di veicolo modulabile per portare servizi essenziali dove necessario. Nella configurazione per uso medico, presentata a Vivatech, diventa un modulo sanitario mobile, capace di fornire cure di prevenzione e diagnosi ovunque serva.

Premio speciale della giuria

Emblème: Questa concept car, esposta al Salone dell’Auto di Parigi 2024, rappresenta la visione di Renault per una mobilità decarbonizzata a 360°. Con una riduzione del 90% delle emissioni di CO2 equivalente sull’intero ciclo di vita, Emblème dimostra il potenziale del Gruppo verso un futuro sostenibile.

Un futuro di innovazione

La competizione di quest'anno evidenzia l'impegno di Renault verso un’industria sostenibile, in un contesto di sfide come la transizione energetica, la digitalizzazione e l’ingresso di nuovi concorrenti. In un panorama tecnologico in rapida evoluzione, l'innovazione rappresenta il pilastro fondamentale per mantenere la competitività. Come ribadito da Jean-Dominique Senard, “Il nostro successo futuro dipende dalla capacità di rinnovarci continuamente. I Trophées de l’Innovation riflettono non solo il talento dei nostri dipendenti, ma anche la nostra determinazione a creare valore per i clienti.”

In questo scenario, il Gruppo Renault si propone di aumentare i brevetti e continuare a investire in tecnologie che garantiscano efficienza, sostenibilità e valore per il cliente. Un chiaro segnale che l’innovazione non è solo un obiettivo, ma il cuore pulsante della strategia di Renault per il futuro.