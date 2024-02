Rivoluzione in casa PEUGEOT: arriva il Nuovo E-5008

PEUGEOT sta per cambiare le regole del gioco nel mondo dei SUV elettrici con l'introduzione del suo attesissimo modello E-5008.

Questo grande SUV di classe superiore non solo promette una guida ecologica, ma si impegna a farlo senza compromessi sullo spazio interno e sul comfort, offrendo 7 posti a sedere con facile accesso alla terza fila, ideale per le famiglie moderne che cercano sia lusso che praticità.

Il cuore pulsante dell'innovazione in questo modello è il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, una vera e propria finestra sul futuro della guida. Con il suo schermo panoramico HD da 21 pollici, curvo e "fluttuante", questo i-Cockpit® trasforma l'abitacolo in un centro di comando high-tech. L'effetto fluttuante, accentuato da un'illuminazione ambientale a LED attentamente posizionata, insieme alla curvatura dello schermo orientata verso il conducente, garantisce un'esperienza di guida senza precedenti, dove tecnologia e ergonomia si fondono in perfetta armonia.

La promessa di PEUGEOT con l'E-5008 va oltre la mera innovazione tecnologica. L'interno del veicolo, descritto come paragonabile a quello di un salotto, insieme alla generosa configurazione a 7 posti, rafforza l'impegno del marchio a offrire non solo una guida sostenibile ma anche un ambiente estremamente confortevole e accogliente per tutti i passeggeri.

Con il rilascio di un teaser video che offre una breve ma intrigante occhiata agli interni del nuovo E-5008, l'anticipazione è alle stelle. Tuttavia, i dettagli completi, sia degli interni che degli esterni, saranno svelati solo a marzo, mantenendo alta l'attesa per quello che promette di essere uno dei lanci più significativi dell'anno nel segmento dei veicoli elettrici.

Con il nuovo E-5008, PEUGEOT non si limita a seguire le tendenze attuali verso la mobilità elettrica, ma le ridefinisce, puntando a stabilire nuovi standard di lusso, spazio e piacere di guida nel crescente mercato dei SUV elettrici.