Road to Norway: cinque tappe con BMW per scoprire la guida a zero emissioni

Dopo l'edizione del 2019, che aveva come destinazione l’Islanda, per il 2020 BMW rilancia la propria presenza come Official Car di alcune manifestazioni sportive puntando ancora più a nord, con il progetto “Road to Norway – Midnight Sun”.

Da agosto a dicembre 2020 BMW sarà presente nei villaggi di cinque manifestazioni di rilievo nazionale, una ciclistica e quattro podistiche. Per quest’anno BMW ha scelto il running e il ciclismo come contesti all’interno dei quali comunicare “The Science Of Breath”, in quanto discipline che rappresentano al meglio non solo il perfetto equilibrio fra performance, benessere personale e attenzione ambientale, ma anche i valori del marchio BMW. In questi sport il respiro diventa uno strumento fondamentale per migliorare la prestazione e trasformarla in un’attività tanto rigenerante quanto sostenibile nel lungo periodo.

Ogni tappa sarà l’occasione approfondire la “scienza del respiro” e immergersi nell’esperienza del mondo BMW i e BMW Plug-in Hybrid.

A tutti coloro che si registreranno presso lo stand BMW e poi si recheranno presso un Concessionario ufficiale BMW per effettuare un test drive di una vettura elettrica o ibrida plug-in della gamma BMW, verrà offerta la possibilità di vincere un viaggio a Tromsø (Norvegia) per unirsi ai maratoneti provenienti da ogni parte del mondo che correranno la Maratona del Sole di Mezzanotte, certificata come la maratona più a nord del mondo.

Prosegue anche per il 2020 la collaborazione con Daniele Vecchioni, atleta e coach, esperto di corsa e movimento e fondatore di “Correre Naturale” metodo che sottolinea l’importanza della respirazione corretta durante la pratica sportiva. I canali ufficiali BMW (sito bmw.it, Instagram e LinkedIn) ospiteranno alcuni contenuti dedicati all’iniziativa.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti:

Campionato Italiano di Ciclismo 23 agosto

Venice Marathon 25 ottobre

Firenze Marathon 29 novembre

Milano21 Half Marathon 29 novembre

We Run Rome 31 dicembre