SEAT Leon MY25, quattro nuove motorizzazioni e dotazioni avanzate arricchiscono la gamma

Con l'aggiornamento del Model Year 2025 (MY25), SEAT Leon e Leon Sportstourer ampliano la propria gamma

con quattro nuove motorizzazioni e una serie di novità che arricchiscono le dotazioni di serie e gli equipaggiamenti opzionali, rendendo le versioni ancora più complete e competitive.

La SEAT Leon e la Leon Sportstourer vedono l'introduzione di due nuovi motori basati sull'efficiente unità 1.5 TSI, disponibili nelle versioni da 116 CV (85 kW) e 150 CV (110 kW). A questi si aggiungono due nuovi motori 1.5 Hybrid DSG con tecnologia mild-Hybrid, anch'essi declinati nelle potenze da 116 CV (85 kW) e 150 CV (110 kW). Queste nuove opzioni di motorizzazione offrono un mix ideale di prestazioni, efficienza e sostenibilità, in linea con le esigenze dei moderni automobilisti.

L'aggiornamento del MY25 porta con sé anche significative novità nelle dotazioni di serie. Sia su SEAT Leon che su Leon Sportstourer, sono ora inclusi il Media System con schermo da 10”, il nuovo colore Fiord Blue (che sostituisce il Bianco), il riconoscimento dei segnali stradali e i sensori di parcheggio anteriori, migliorando così comfort e sicurezza a bordo.

La versione Business della SEAT Leon e Leon Sportstourer si distingue per l'incremento dei contenuti tecnologici e stilistici. Le dotazioni di serie ora comprendono cerchi in lega da 17”, vernice metallizzata, Climatronic con bracciolo anteriore, Full Link wireless, videocamera posteriore, ruotino di scorta da 18” (per la Sportstourer) e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Gli equipaggiamenti opzionali si arricchiscono ulteriormente con il sistema di infotainment Navigazione Plus, dotato di un ampio schermo touch da 12,9”, e con la tecnologia di illuminazione Matrix LED per i proiettori anteriori. Inoltre, la gamma di colori viene ampliata con l’introduzione del nuovo Grigio Grafene, disponibile esclusivamente per la versione FR.

La versione FR della SEAT Leon si arricchisce con il nuovo Technology Pack, disponibile in due varianti:

Technology Pack con Safe & Driving M : include fari anteriori Matrix LED, Adaptive Cruise Control (ACC), Sistema di Navigazione Plus da 12,9” e videocamera posteriore.

Technology Pack con Safe & Driving L : aggiunge al pacchetto M le funzioni avanzate Side Assist, Exit Assist ed Exit Warning, per una sicurezza ancora maggiore.

Questi aggiornamenti rendono la SEAT Leon MY25 una scelta ancor più versatile e moderna, capace di soddisfare le esigenze di chi cerca un’auto tecnologicamente avanzata, sicura e dal design accattivante.