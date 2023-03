Si arricchisce l’offerta di Citroen C4, Ë-C4 e C5 X

Per aumentare ulteriormente il fascino dei modelli che nel 2022 hanno raggiunto i vertici delle rispettive categorie, Citroën aggiorna la gamma C4 e Ë-C4 e la gamma C5 X.

I primi due modelli sono resi più moderni grazie al nuovo sistema di infotainment My Citroën Drive Plus introdotto su C5 X e su C4 X. Questa nuova interfaccia, estremamente intuitiva, utilizza uno schermo HD da 10 pollici e può essere completamente personalizzata dai clienti grazie al sistema dei widget. Diffusi dagli smartphone e dai tablet touchscreen, i widget offrono un modo rapido per consultare applicazioni e contenuti sul touchscreen del veicolo. Pertanto, offrono una maggiore tranquillità grazie alla maggiore facilità di visualizzazione per l'utente.

Oltre all'utilizzo di questi widget, l'intera presentazione del touchscreen si evolve con una maggiore qualità e ricchezza grafica, soprattutto per quanto riguarda la mappa della navigazione connessa in 3D, che ora viene visualizzata in formato 16:9. Inoltre, l'interfaccia è più fluida e veloce e privilegia le scorciatoie per una maggiore facilità e un'esperienza intuitiva. My Citroën Drive Plus è di serie a partire dal livello Shine e optional sul livello Feel Pack al prezzo di 650€ IVA inclusa. C4 e Ë-C4, con il loro assetto rialzato e muscoloso, la silhouette associa l'eleganza e il dinamismo di una berlina, pur adottando sottilmente alcuni codici dei SUV per aggiungere forza e carattere. Si distingue per le sue linee tese, abbinate a dettagli grafici identitari. Questa firma grafica è arricchita dall'aggiunta di un tetto bicolore nero Pearl Black , che completa l'offerta di personalizzazione di C4 e Ë-C4. Con questa nuova opzione, disponibile al prezzo di 300 euro IVA inclusa, ogni cliente può configurare la vettura a proprio piacimento scegliendo il colore della carrozzeria, il pack color e il tetto nero bicolore. Inoltre, C5 X completa la sua gamma di motorizzazioni per rendere più accessibili le ibride plug-in grazie all'offerta 180 ë-EAT8 Plug-in Hybrid.

C5 X ibrida plug-in 180 ë-AT8 associa un motore benzina 1.6 PureTech da 150 CV a un motore elettrico da 81,2kW, per una potenza cumulata di 180 CV e 360 Nm. Questo motore offre tutto il piacere della guida in modalità elettrica con una coppia immediatamente disponibile, un'accelerazione lineare e un'incomparabile sensazione di fluidità e progressività, fino a 135 km/h. Il motore è abbinato al cambio automatico di ultima generazione ë-EAT8 che, oltre alla sua efficienza, offre comfort e facilità di utilizzo.

Questa catena di trazione è abbinata a una batteria da 12,4 kWh (per 11,3 kWh di potenza effettiva) composta da 84 celle (41 Ah). Consente di percorrere fino a 62 km (ciclo WLTP) in modalità 100% elettrica e offre quindi la tranquillità di poter viaggiare senza vincoli in zone a traffico limitato e di effettuare la maggior parte degli spostamenti quotidiani in modalità elettrica. Nel ciclo urbano, offre un'autonomia fino a 71 km. Può essere ricaricata in quasi 1 ora e 40 minuti con un caricatore da 7,4 kW. La sua versione più leggera emette solo 27 g/km di CO2. Citroën inaugura su C5 Xl’Highway

Driver Assist 2.0 che permette di compiere un passo avanti verso la guida semi-autonoma di livello 2, con l’aggiunta delle seguenti funzioni: il Semi-automatic lane change (il cambio di carreggiata semi-automatico), che propone al conducente di superare il veicolo che lo precede e poi di rientrare nella sua corsia, attivo a partire da 70 km/h fino a 180 km/h e l’Anticipated speed recommendation (adattamento consigliato della velocità), che suggerisce al conducente di adattare la sua velocità (accelerazione o decelerazione) in base alla lettura a distanza dei cartelli stradali con i limiti di velocità. Il volante è ora dotato di un sensore di presa per valutare sempre se il conducente è attivo, in quanto mantiene sempre il controllo dei comandi, senza dover esercitare alcun movimento o resistenza sul volante.