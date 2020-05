Si riaccendono le luci negli showroom PEUGEOT

La riapertura delle Concessionarie fornisce l'opportunità di toccare con mano lo stile e la tecnologia di modelli che da tempo figurano al vertice delle classifiche di vendita in Italia. Una riapertura dei saloni nel pieno rispetto di un rigido protocollo di misure di sicurezza implementate su scala globale da PEUGEOT, presso tutti gli showroom della Rete. Revisione dei percorsi all’interno dei saloni in modo tale da garantire il corretto distanziamento tra le persone, sistemi di protezione sia dei Clienti che degli operatori che garantiscono il massimo livello di sicurezza. Rigide procedure anche per sanificare veicoli e ambienti di lavoro che hanno l’obiettivo prioritario di garantire la massima tranquillità per tutti coloro i quali visiteranno le strutture dalle prossime ore. Un lavoro progettato ed iniziato diverse settimane fa e che oggi vede il semaforo verde per un ritorno progressivo all’attività, con al centro, come sempre, la sicurezza delle persone.

Le limitazioni sociali in atto fino ad oggi, hanno nel frattempo permesso di riscoprire il nuovo PEUGEOT WEBSTORE, la vetrina virtuale che racchiude tutte le auto del Leone disponibili presso i Concessionari sul territorio nazionale. Sul portale sono presenti migliaia di esemplari, tutti con il dettaglio degli optional effettivi presenti sul singolo telaio, con immagini esterne ed interne, il prezzo di listino di quell’esemplare specifico ed anche il prezzo proposto dal Concessionario, in aggiunta ad un’offerta finanziaria dedicata, con finanziamento iMove.

Visto poi il grande successo ottenuto dalla prima edizione dell’operazione 7 DAYS PEUGEOT, la Casa del Leone rinnova questa iniziativa cui si può aderire andando sul sito istituzionale PEUGEOT.it.

7 giorni per poter scaricare un voucher online con cui scegliere una nuova PEUGEOT in pronta consegna potendo contare sulla massima tranquillità del finanziamento iMove data da un’esclusiva copertura (prodotto assicurativo PerfettoPiù) che tutela il Cliente in caso di malattia o perdita del lavoro. In aggiunta a questo, il Cliente può contare su condizioni economiche esclusive che possono arrivare fino a 7 mila euro.

Una serenità ulteriore, che dimostra l'attenzione con cui PEUGEOT affianca servizi al passo con la modernità della propria gamma veicoli.

La riapertura degli showroom, effettuato nel rispetto degli imprescindibili protocolli a tutela di visitatori e personale, permette quindi di vedere dal vivo i modelli che hanno goduto di importanti riconoscimenti.

Ad iniziare da Nuova 208, che poche settimane fa ha ricevuto il titolo di “Car of the Year 2020”, riconoscimento che valorizza le numerose innovazioni stilistiche e tecnologiche con cui questo modello si presenta.

Elementi di rilievo, che vengono ripresi anche dal Nuovo SUV 2008, pronto ad intercettare il forte interesse del pubblico nei confronti della categoria degli sport utility compatti. Un’attenzione che coinvolge anche l'iconico stile di SUV 3008, già “Car of the Year” 2017 (la prima volta di uno sport utility), e la generosa capienza di SUV 5008 con i suoi 7 posti.

Le prerogative di spazio che riguardano questi modelli sono ulteriormente amplificate dalla geniale personalità di Rifter, un modello che entra in un nuovo territorio con le funzionalità di un veicolo multispazio unite ai vantaggi di un SUV, per un nuovo concetto di mobilità.

Un’eclettica visione, assecondata in maniera diversa dai modelli 508 e 508 SW, che puntano sul loro stile rivoluzionario per catturare immediatamente lo sguardo e coinvolgere fortemente nella guida con la complicità di avanzate tecnologie per il comfort e la sicurezza.

Lo stile berlina 5 porte e station wagon, viene ripreso dalla compattezza di 308 e 308 SW, in linea con le intramontabili esigenze di chi si affida alla tradizione, sapendo di poter contare sul prestigio di un modello nuovamente “Car of the Year” vinto qualche anno fa. È il terzo modello oggi a listino PEUGEOT a poter vantare questo invidiabile riconoscimento.

Comune denominatore in gamma, poi, continua ad essere il rivoluzionario approccio alla guida introdotto dal PEUGEOT i-Cockpit® ora ancor più innovativo, grazie all’arrivo della tridimensionalità.

Chi guarda al futuro nella gamma PEUGEOT, trova già oggi modelli 100% elettrici, come e-208 e SUV e-2008, oppure la versatilità della tecnologia ibrida plug-in adottata da 508, 508 SW e dal best seller SUV 3008 HYBRID e HYBRID4. Modelli che confermano la prontezza con cui PEUGEOT continua ad anticipare i tempi.