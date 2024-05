Smart scatto matto: tutta la gamma #1 disponibile con l’Ecobonus 2024

Smart ha compiuto una mossa strategica, portando l'intera gamma #1 sotto la soglia di prezzo utile per accedere all'Ecobonus 2024.

Questa iniziativa rende ancora più conveniente l'acquisto di un'auto elettrica Smart, lasciando ai clienti solo l'imbarazzo della scelta tra le versioni Pro, Pro+, Premium, Pulse e la super sportiva BRABUS.

Grazie agli incentivi e alla possibilità di rottamazione, i prezzi della gamma Smart #1 scendono rispettivamente a 26.545,09 euro per la versione Pro, 31.545,09 euro per la Pro+, 32.585,09 euro per la Premium e 32.655,09 euro per la Pulse e la BRABUS. Inoltre, Smart offre anche opzioni di noleggio con il programma Mobility RENT, a partire da 406 euro al mese per 48 mesi con 5.000 euro di anticipo, comprensivo di RCA, furto senza franchigie, manutenzione straordinaria e copertura danni.

Anche le versioni Pro e Pro+ di Smart #3, il SUV coupé sportivo, rientrano negli incentivi. I prezzi per queste versioni, con Ecobonus e rottamazione, possono scendere fino a 27.545,09 euro per la Pro e 32.545,09 euro per la Pro+.

Smart promette consegne rapide, anche in meno di quattro settimane, per le vetture disponibili sul territorio nazionale, con aggiornamenti costanti sulla disponibilità tramite il sito smart.com.

Lucio Tropea, CEO di Smart Italia srl, ha commentato: "In questi lunghi mesi di attesa, abbiamo investito importanti risorse per favorire l'acquisto da parte dei nostri clienti. Le azioni messe in campo ci hanno confermato che il mercato BEV in Italia ha tutti i presupposti per crescere, se opportunamente incentivato. Accogliamo con grande soddisfazione il varo di queste nuove misure di sostegno, augurandoci che siano parte di un disegno a lungo termine."

Con questa mossa, Smart si pone come leader nel mercato delle auto elettriche, offrendo soluzioni sostenibili e accessibili, in linea con l'obiettivo di promuovere la mobilità ecologica e contribuire alla riduzione delle emissioni.