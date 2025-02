Solarbay: il tetto panoramico intelligente di Renault che rivoluziona il comfort a bordo

Renault alza l’asticella dell’innovazione con Solarbay, il tetto panoramico opacizzante sviluppato in collaborazione con Saint-Gobain Sekurit.

Disponibile sui modelli Renault Rafale, Renault Scenic E-Tech Electric e Renault Symbioz, questa tecnologia offre un comfort senza precedenti, garantendo protezione dal sole senza bisogno di tendine oscurantie una gestione smart della luce a bordo.

Grazie alla tecnologia PDL (Polymer Dispersed Liquid Cristal), lo strato di vetro si opacizza su richiesta, segmento per segmento, semplicemente premendo un pulsante o utilizzando Google Assistant. Questa soluzione, finora riservata ai brand premium, è ora disponibile su modelli accessibili al grande pubblico, confermando l’approccio innovativo di Renault nel democratizzare le tecnologie avanzate.

Un tetto intelligente, rapido e personalizzabile

La tecnologia Solarbay garantisce un’esperienza di bordo altamente personalizzabile, grazie a quattro modalità di opacizzazione:

Trasparente per una visuale panoramica completa;

Totalmente opaco per massima protezione dal sole;

Opaco solo nella parte posteriore, per il comfort dei passeggeri, mantenendo la luce nella parte anteriore;

Opaco solo nella parte anteriore, utile per il conducente quando il sole è basso all’orizzonte.

Il cambio di trasparenza avviene in appena cinque secondi, creando un effetto visivo moderno con un’onda progressiva che attraversa i nove segmenti del vetro.

Comfort termico e sostenibilità: i vantaggi di Solarbay

Oltre alla gestione smart della luce, il tetto Solarbay è progettato per migliorare il comfort termico all’interno del veicolo. Il vetro multistrato blocca la dispersione del calore in inverno e riflette i raggi infrarossi in estate, mantenendo la temperatura interna più stabile. Risultato? Addio effetto “serra” d’estate e ghiacciaia d’inverno!

Non solo tecnologia avanzata, ma anche attenzione alla sostenibilità: Solarbay è composto per circa il 50% da vetro riciclato proveniente dal settore automotive, riducendo così l’impatto ambientale.

Più spazio e maggiore efficienza

L’assenza della tendina oscurante comporta due vantaggi importanti:

Più spazio per la testa: i passeggeri guadagnano 3 cm in altezza rispetto ai tradizionali tetti panoramici;

Meno peso, più efficienza: Solarbay permette di risparmiare tra i 6 e gli 8 kg, migliorando le prestazioni del veicolo e contribuendo a ridurre i consumi, sia di carburante che di energia per i modelli elettrici.

Tecnologia intuitiva per una guida senza distrazioni

Renault ha pensato a tutto: Solarbay si opacizza automaticamente quando il motore si spegne, proteggendo l’abitacolo dal surriscaldamento. Una volta riacceso, il tetto ritorna nella modalità impostata senza bisogno di ulteriori comandi.

Questa funzionalità migliora l’esperienza di guida eliminando distrazioni inutili, consentendo al conducente di concentrarsi solo sulla strada.

Solarbay: innovazione per tutti

Da sempre, Renault si impegna a rendere le innovazioni accessibili a tutti. Con Solarbay, il costruttore francese offre una tecnologia avanzata e intuitiva, garantendo un miglior comfort di guida senza compromessi.

Grazie alla combinazione di design moderno, sostenibilità e funzionalità intelligenti, il tetto panoramico opacizzante di Renault trasforma ogni viaggio in un’esperienza esclusiva, all’insegna del massimo benessere a bordo.