Sono ordinabili in Italia Nuova Citroën C4 e Nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric

La Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric si distinguono per una silhouette energica e audace, che esprime potenza e carattere. Dotata di un assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette riesce a combinare eleganza e fluidità con la forza e la robustezza di un SUV, per maggiore modernità e dinamismo. Aerodinamica e fluida, richiama i tratti tipici delle linee Citroën, soprattutto con la nuova firma luminosa a V a LED anteriore (a partire dalla versione Feel) e posteriore, e introduce un rinnovamento dello stile, più assertivo e distintivo.

Il suo abitacolo accogliente e tecnologico esprime immediatamente benessere, comfort e modernità. Ogni cliente potrà configurare la vettura a sua immagine con 31 combinazioni di tinte e Pack Color all’esterno e 6 ambienti interni.

UNA NUOVA ESPRESSIONE DEL PROGRAMMA Citroën Advanced Comfort®

Nuove C4 e ë-C4 - 100% ëlectric offrono una nuova esperienza del programma Citroën Advanced Comfort®, un comfort moderno e globale per tutti, declinato in ogni aspetto per aumentare il benessere a bordo e disponibile di serie sulla maggioranza delle versioni.

Il comfort di marcia è garantito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®, di serie su tutte le versioni, e dai sedili Advanced Comfort (in opzione su Feel e di serie sui livelli Feel Pack e Shine).

Il comfort a bordo si traduce in un’abitabilità generosa e uno spazio per le ginocchia Best in Class, vani portaoggetti funzionali e lo Smart Pad Support Citroën™ (di serie dal livello Feel Pack) abbinato al vano portaoggetti scorrevole della plancia e che permette al passeggero anteriore di riporre, fissare e usare in totale sicurezza il suo tablet.

Il comfort mentale è indotto da un ambiente interno rilassante e luminoso con ampie superfici vetrate, materiali caldi e il tetto panoramico in vetro apribile elettricamente (in opzione sul livello Shine).

Il comfort di utilizzo è potenziato dalle 20 tecnologie di aiuti alla guida che comprendonol’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2 (in opzione sui livelli Feel Pack e Shine). Vengono proposte 6 tecnologie di connettività, tra cui il TouchPad da 10’’, di serie su tutta la gamma, o la ConnectedCAM Citroën®, un sistema specifico Citroën che equipaggia già Nuova C3 e SUV C5 Aircross, in opzione su quasi tutte le versioni.

Tutte queste caratteristiche sono amplificate su Nuova ë-C4 -100% ëlectric, che aggiunge i vantaggi dell’ë-Comfort: silenziosità, fluidità di marcia, facilità, piacere di guida e serenità di utilizzo con gli e-Services Charge My Car, compresi i servizi ‘Trip Planner’ per ottimizzare i tragitti su lunghe distanze e ‘Charging Pass’ per localizzare e utilizzare i terminali di ricarica compatibili in Europa.

UNA GAMMA AMPIA E COMPLETA

Sono 3 le versioni che compongono la gamma italiana, pensate per soddisfare al meglio le esigenze dei Clienti:

Feel, la versione di ingresso della gamma, senza compromessi in termini di comfort e sicurezza, dotata di climatizzazione automatica bi-zona, Radio digitale DAB con 6 speaker e accensione automatica dei fari. Dispone del Pack Safety 3 * €NCAP che include, ad esempio, il sistema di Allerta rischio collisione, Riconoscimento dei cartelli stradali, il Regolatore e limitatore di velocità. Offre un look ricercato grazie alle ruote da 18’’ con copricerchi Aerotech, ai Fari a LED con tecnologia «Citroën LED Vision» e ai proiettori fendinebbia a LED con funzione Cornering, ma anche un maggior comfort grazie alle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi ® (Progressive Hydraulic Cushions ® ), al sensore posteriore di parcheggio, al TouchPad da 10” con funzione Mirror Screen e compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay™.

Feel Pack, la versione pluriaccessoriata cuore di gamma che offre tutto il comfort tipicamente Citroën con i sedili Advanced Comfort, l'Head-Up Display a colori, la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision, il sistema di navigazione connesso Citroën Connect Nav, il supporto per il tablet Smart Pad Support Citroën e il vano portaoggetti scorrevole sulla plancia. Questa versione ha un look distintivo grazie ai cerchi in lega da 18'' Aeroblade diamantati.

con i sedili Advanced Comfort, l’Head-Up Display a colori, la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision, il sistema di navigazione connesso Citroën Connect Nav, il supporto per il tablet Smart Pad Support Citroën e il vano portaoggetti scorrevole sulla plancia. Questa versione ha un look distintivo grazie ai cerchi in lega da 18’’ Aeroblade diamantati. Shine, al vertice della gamma per la sua raffinatezza e i suoi equipaggiamenti High-Tech: fa il pieno di tecnologie, grazie al Keyless Access & Start, al Pack Drive Assist (che include il sistema Active Safety Brake con RADAR, il Riconoscimento esteso dei cartelli stradali, il Sistema di sorveglianza dell’angolo morto, la commutazione automatica dei fari). Sulle motorizzazioni con cambio automatico EAT8, è incluso il Regolatore di velocità Attivo con funzione STOP & GO. Di serie offre gli interni Metropolitan Grey con Armonia Mistral Black che comprende i sedili con tecnologia Citroën Advanced Comfort con tasca portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori.

LA SCELTA DELLA MOTORIZZAZIONE: 100% EleTTRICA, BENZINA O Diesel

Nuova C4 e Nuova ë-C4 - 100% ëlectric, 5° modello dell’offensiva elettrica di Citroën dopo SUV C5 Aircross Hybrid, Ami, ë-Jumpy e ë-SpaceTourer, offrono al cliente una gamma ricca e completa di 4 motorizzazioni con la possibilità di scegliere fra 3 tipi di motorizzazioni cuore di gamma, efficienti e prestazionali: 100% elettrica, termica di nuova generazione Euro 6d benzina o Diesel.

Elettrica 136 CV (100 kW) Automatica con un’ autonomia di 350 km (2) nel ciclo WLTP, nelle versioni Feel, Feel Pack e Shine

con un’ nel ciclo WLTP, nelle versioni Feel, Feel Pack e Shine Benzina PureTech 130 S&S in tutte le versioni Feel, Feel Pack e Shine

in tutte le versioni Feel, Feel Pack e Shine Benzina PureTech 130 S&S EAT8 in tutte le versioni Feel, Feel Pack e Shine

in tutte le versioni Feel, Feel Pack e Shine Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8 in tutte le versioni Feel, Feel Pack e Shine

Qui la gamma in Italia di Nuova Citroën C4:

FEEL FEEL PACK SHINE PureTech 130 S&S 22.900 € 24.400 € 25.900 € PureTech 130 S&S EAT8 24.900 € 26.400 € 27.900 € BlueHDi 130 S&S EAT8 26.400 € 27.900 € 29.400 €

Qui la gamma in Italia di Nuova Citroën ë-C4-100% ëlectric: