Nuova Hyundai Tucson: interni hi-tech e comfort premium per una guida smart e rilassante

La nuova Hyundai Tucson aggiornata presenta interni completamente rivisti, progettati per migliorare significativamente il comfort, la funzionalità e l'esperienza tecnologica di bordo.

L'abitacolo si distingue per una nuova architettura interna, più moderna ed ergonomica, pensata per facilitare l’interazione tra guidatore e passeggeri con le tecnologie più avanzate.

Spicca in particolare il doppio display curvo da 12,3 pollici, che unisce il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment, migliorando visibilità e interazione. La console centrale è stata interamente riprogettata per includere la ricarica wireless per smartphone, mentre il selettore del cambio posizionato sul piantone dello sterzo libera spazio utile sulla console stessa.

La qualità percepita degli interni è stata ulteriormente affinata con materiali premium e finiture accurate, contribuendo a un ambiente elegante e confortevole. Il volante è stato completamente ridisegnato, offrendo una migliore presa e un’esperienza di guida ancora più piacevole.

Secondo Thomas Schemera, Executive Vice President e Head of Customer Experience Division di Hyundai: "Con la nuova Tucson abbiamo puntato sull’innovazione e sul comfort interno, offrendo ai nostri clienti un’esperienza a bordo più rilassante e connessa".