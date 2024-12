Raffaele Fusilli: “Renault Rafale, il nostro manifesto per emozionare e innovare”

Il nuovo Renault Rafale, SUV coupé di ultima generazione, rappresenta un passo cruciale nella strategia di Renault.

Per comprenderne il ruolo strategico e il significato nella visione della casa automobilistica francese, abbiamo intervistato Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia.

D: Renault Rafale è stato definito il manifesto della Renaulution. Perché questa definizione?

Raffaele Fusilli: Rafale incarna alla perfezione lo spirito della Nouvelle Vague, il nuovo corso di Renault. È un’auto che rompe gli schemi, unisce design mozzafiato, tecnologie innovative e motorizzazioni elettrificate. Non è solo un prodotto, ma un’esperienza: trasmette emozioni forti e rappresenta il simbolo della nostra visione per il futuro. Con Rafale entriamo nel segmento D con un modello iper emozionante, che esprime potenza, adrenalina e bellezza.

D: Quali sono le caratteristiche distintive di Rafale che lo rendono così unico?

Raffaele Fusilli: Rafale si distingue per molti aspetti. Il design è il primo elemento che cattura l’attenzione, sia esterno che interno. La calandra, le linee scolpite e il tetto panoramico Solarbay, che si opacizza o si schiarisce a segmenti tramite comandi vocali, sono vere innovazioni. Inoltre, il sistema di infotainment OpenR Link integra il meglio di Google con Google Maps, Google Assistant e oltre 50 app disponibili, rendendo la connettività a bordo intuitiva e completa.

Le motorizzazioni non sono da meno: offriamo un E-Tech full hybrid da 200 CV e un plug-in hybrid da 300 CV, che arriverà a febbraio 2025. Entrambe sono efficienti, dinamiche e adatte a ogni tipo di esigenza.

D: Qual è il ruolo strategico di Rafale per Renault?

Raffaele Fusilli: Rafale segna un passo fondamentale per noi. Ora che la conquista del segmento C è ben avviata grazie a modelli come Austral e Mégane E-Tech Electric, puntiamo al segmento D. Rafale, insieme a Nuovo Espace, ci permette di consolidare la nostra presenza in questa fascia di mercato con un’auto che combina elevate prestazioni, interni spaziosi e tecnologie all’avanguardia.

Con oltre mille immatricolazioni di Espace in Italia, siamo fiduciosi che Rafale rafforzerà la nostra posizione e contribuirà a offrire un’esperienza di guida unica.

D: Renault spesso parla di emozioni legate ai propri modelli. Come Rafale interpreta questo concetto?

Raffaele Fusilli: L’auto è un’industria di emozioni, e Rafale è la prova di come un veicolo possa creare un legame emotivo. Il suo design è pensato per affascinare, le sue tecnologie per semplificare e migliorare la vita a bordo, e le sue motorizzazioni per emozionare chi guida.

Rafale racconta una storia. È un’auto che porta con sé valori legati alla bellezza, alla potenza e al dinamismo. Ma va oltre: diventa uno strumento per vivere esperienze indimenticabili, trasmettendo sensazioni che solo una vettura così completa può offrire.

D: Quali obiettivi vi ponete con il lancio di Rafale?

Raffaele Fusilli: Con Rafale vogliamo raggiungere diversi traguardi. In primo luogo, consolidare il nostro posizionamento nel segmento D, offrendo un prodotto che non ha nulla da invidiare ai competitor premium. In secondo luogo, vogliamo continuare a spingere sulla transizione verso la mobilità elettrificata, mantenendo un equilibrio tra prestazioni e sostenibilità.

Infine, vogliamo continuare a rafforzare il legame tra il nostro brand e i clienti, offrendo un’esperienza che unisca tecnologia, comfort e design. Rafale rappresenta il culmine di tutto ciò che Renault è oggi e vuole essere domani.

Renault Rafale è più di un’auto: è un manifesto. Con il suo design rivoluzionario, le motorizzazioni ibride e le tecnologie all’avanguardia, si pone come la punta di diamante della strategia di Renault per il futuro. Rafale non è solo un SUV coupé, ma un’esperienza che promette di emozionare e innovare.