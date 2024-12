Nuovo Renault Rafale: il design esterno che ridefinisce il SUV coupé

Nuovo Renault Rafale ridefinisce il concetto di SUV coupé grazie a un design che unisce audacia, innovazione e proporzioni ideali.

Basato sulla piattaforma CMF-CD dell’Alleanza, il Rafale esprime la nuova identità stilistica di Renault in tutta la sua forza e spontaneità.

Linee scolpite e proporzioni dinamiche

Rafale si distingue per la sua carrozzeria fastback leggermente rialzata, protetta da elementi Nero Lucido che ne sottolineano l’anima sportiva e dinamica.

Dimensioni perfette per il segmento D:

Con 4,71 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,61 metri di altezza, Rafale combina eleganza e robustezza, collocandosi con disinvoltura tra i SUV sportivi.

Dettagli distintivi:

Il lungo cofano orizzontale trasmette potenza, mentre il frontale scolpito, arricchito dalla nuova calandra tridimensionale, dona un carattere deciso e moderno.

Efficienza aerodinamica:

Il lunotto inclinato a 17° elimina la necessità del tergilunotto, garantendo purezza estetica e performance aerodinamiche.

Un linguaggio stilistico innovativo

Il design di Rafale è frutto del lavoro guidato da Gilles Vidal, che ha introdotto un linguaggio stilistico rivoluzionario per Renault.

Curve scolpite e linee squadrate:

La carrozzeria combina morbidezza e geometrie nette, con sprazzi di luce perfettamente controllati che donano una sensazione di qualità visiva superiore.

Calandra tridimensionale:

Composta da losanghe Nero Lucido, la calandra richiama le griglie a nido d’ape del passato, evolvendole con un effetto ottico ispirato all’Op Art degli anni ’70. Questo elemento, realizzato con un software di modellazione parametrica, sottolinea l’identità moderna del veicolo.

Fari distintivi e nuova firma luminosa

Rafale è il primo modello completamente nuovo a sfoggiare la firma luminosa inaugurata da Nuova Clio, caratterizzata da una grafica ispirata alla losanga.

Fari posteriori ispirati al tangram:

Con un look che richiama il celebre gioco cinese, i fari offrono un design scultoreo e una tecnologia micro-ottica che crea l’effetto “ghiaccioli flottanti” quando spenti.

Illusione di larghezza:

I fari sono stati separati per enfatizzare visivamente l’ampiezza del veicolo, contribuendo a un senso di robustezza e presenza su strada.

Colori esclusivi per un design che si distingue

Renault Rafale è disponibile in cinque tinte, tra cui due novità assolute: Bianco Perlato Satinato: esalta le linee della carrozzeria con un effetto opaco resistente e raffinato. Blu Alpine: un’evoluzione moderna del blu iconico della Marca di Dieppe, più intenso e accattivante. Completano la palette: Rosso Passion, Nero Étoilé e Grigio Scisto Lucido.

Renault Rafale non è solo un SUV coupé, ma un manifesto di design e innovazione. Con proporzioni perfette, dettagli scolpiti e una firma luminosa rivoluzionaria, si posiziona come una delle proposte più affascinanti del segmento D. Un’auto che combina estetica e funzionalità per catturare l’attenzione e ridefinire le aspettative.