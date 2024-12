Renault Rafale E-Tech 4x4, Il know-how Alpine in un telaio esclusivo

Con l’inedito allestimento Atelier Alpine, Renault Rafale E-Tech 4x4 300 CV raggiunge un nuovo livello di eccellenza nel segmento SUV.

Grazie alla collaborazione con il team di Alpine Cars, questo modello offre un’esperienza di guida entusiasmante, combinando prestazioni elevate e tecnologie avanzate.

L’allestimento Atelier Alpine rappresenta il culmine di tre anni di sviluppo da parte di una squadra dedicata di ingegneri Alpine. Le migliorie al telaio comprendono: Componenti personalizzati: ammortizzatori, molle, barre stabilizzatrici e cerchi sportivi da 21”. Sospensione attiva intelligente: un sistema predittivo che adatta gli ammortizzatori in tempo reale, grazie a una telecamera integrata nel parabrezza. Frenata e traiettoria ottimizzate: tarature specifiche per frenata rigenerativa, controllo di stabilità e servosterzo. Pneumatici sportivi Continental accoppiati al motore e al telaio per garantire massima aderenza e precisione. Queste innovazioni garantiscono a Rafale un comportamento dinamico unico, con un piacere di guida paragonabile ai modelli premium del segmento.

Dynamic Driving System: tre modalità per ogni esigenza

Il cuore della sportività di Atelier Alpine è il Dynamic Driving System, un menu esclusivo che consente al conducente di scegliere tra tre configurazioni ottimizzate: Comfort: per una guida fluida e rilassata, ideale in città. Dynamic: per un equilibrio tra agilità e comfort. Sport: massima stabilità e performance, con un rollio estremamente ridotto. Queste modalità sono integrate nei settaggi MULTI-SENSE, offrendo un’esperienza di guida sempre personalizzata e senza necessità di regolazioni manuali.

Sospensione attiva predittiva: comfort e performance in tempo reale

La sospensione attiva con camera predittiva rappresenta una delle tecnologie più avanzate di Rafale Atelier Alpine. Analizzando costantemente la strada e le azioni del conducente, il sistema regola automaticamente gli ammortizzatori per affrontare al meglio ostacoli, dossi o superfici irregolari.

Questo innovativo sistema migliora la stabilità e il comfort su qualsiasi tipo di percorso, garantendo una guida sicura e dinamica.

Un SUV che supera i limiti del segmento

In modalità Sport, Renault Rafale E-Tech 4x4 Atelier Alpine raggiunge prestazioni dinamiche senza eguali: Rollio ridotto ai minimi termini, grazie a un telaio rigido e perfettamente bilanciato. Trazione e sterzata precise, con il sistema 4Control Advanced che combina trazione integrale e quattro ruote sterzanti. Queste caratteristiche rendono Rafale una proposta unica nel segmento dei SUV, capace di competere anche con i modelli premium.

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 CV Atelier Alpine è molto più di un SUV sportivo. È il risultato di una collaborazione straordinaria con il team Alpine, che ha portato su strada un veicolo capace di coniugare tecnologia, dinamismo e comfort. Con il suo telaio esclusivo, la sospensione attiva predittiva e il Dynamic Driving System, Rafale Atelier Alpine ridefinisce il piacere di guida nel segmento SUV.