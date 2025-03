Renault Scenic E-Tech electric: comfort e piacere di guida senza compromessi

Con la nuova Renault Scenic E-Tech Electric, la Casa francese propone una sintesi perfetta tra comfort familiare e piacere di guida tipico di una berlina sportiva, tutto declinato in chiave 100% elettrica.

Questo innovativo crossover elettrico è stato sviluppato sulla piattaforma AmpR Medium, progettata per garantire non solo efficienza energetica, ma anche un'esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

La sfida degli ingegneri Renault era chiara fin dall'inizio: regalare a Scenic E-Tech Electric l'agilità e la precisione di guida solitamente associate a vetture di dimensioni inferiori. Il risultato è un comportamento stradale eccezionale, sottolineato dal miglior rapporto di riduzione dello sterzo presente sul mercato, pari a 12. Ciò significa che l'auto risponde immediatamente ai comandi, regalando una sensazione di guida intuitiva e dinamica. Un dato importante considerando le dimensioni generose del veicolo, pensato soprattutto per ospitare comodamente le famiglie nei lunghi viaggi.

«Scenic E-Tech Electric rappresenta il meglio della tecnologia Renault applicata al piacere di guida», afferma Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. «Volevamo creare un'auto che fosse allo stesso tempo spaziosa, agile e piacevole da guidare, per questo abbiamo puntato sull'equilibrio perfetto tra comfort e dinamismo».

Uno dei segreti della straordinaria agilità di Scenic E-Tech Electric risiede nel retrotreno multi-link Parallel Link, che, unito al servosterzo elettrico e al passo lungo, assicura una tenuta di strada impeccabile e un diametro di sterzata di soli 10,9 metri tra marciapiedi. Il tutto si traduce in una guida fluida, precisa e rassicurante, indipendentemente dal tipo di percorso affrontato. Non meno rilevante è l'angolo di rollio contenuto in appena 0,4 gradi, che garantisce stabilità e massimo comfort ai passeggeri, anche nelle curve più impegnative.

Sotto il cofano, Renault Scenic E-Tech Electric offre due motorizzazioni elettriche: la prima con potenza di 125 kW (170 cv) e 280 Nm di coppia, la seconda più performante da 160 kW (220 cv) e 300 Nm, che consente accelerazioni da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi. Il peso contenuto del veicolo, compreso tra 1.730 e 1.890 kg, è un altro elemento determinante per l’ottimizzazione delle prestazioni, soprattutto per quanto riguarda la risposta in accelerazione e l’autonomia complessiva.

La Scenic E-Tech Electric è dotata di un avanzato sistema di frenata rigenerativa, regolabile su quattro livelli attraverso due levette poste dietro il volante. Questo sistema permette di recuperare energia durante la decelerazione, trasformando l’energia cinetica in energia elettrica da reimmettere nelle batterie. Dal livello 0, perfetto per la guida autostradale, fino al livello 3, ideale per la guida urbana, ogni decelerazione diventa un'occasione per aumentare l’autonomia del veicolo, migliorando ulteriormente l’efficienza energetica.

Ma il piacere di guida della Scenic E-Tech Electric non si limita solo al dinamismo: il sistema MULTI-SENSE consente infatti di personalizzare completamente l'esperienza a bordo. Quattro le modalità disponibili – Comfort, Sport, Eco e Perso – che influenzano la risposta dello sterzo, la taratura del motore e persino l’atmosfera interna della vettura. Il conducente può così creare ambienti unici, scegliendo tra 48 colori differenti per l’illuminazione interna "Living Light", gestibile in modo indipendente e con un ciclo circadiano automatico, che modifica i toni luminosi a seconda dell'orario della giornata.

Scenic E-Tech Electric non è soltanto un'auto familiare pratica e versatile, ma anche un veicolo elettrico che punta decisamente sul piacere di guida e sul benessere a bordo. Renault dimostra così che il futuro della mobilità elettrica può essere dinamico, coinvolgente e ricco di personalità, perfetto per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie moderne, attente sia alla sostenibilità ambientale sia al piacere di mettersi al volante.