Renault Scenic E-Tech electric: il piacere della guida elettrica senza limiti, fino a 625 km di autonomia

Renault Scenic E-Tech Electric è la risposta concreta della Casa francese a chi cerca un'auto elettrica familiare in grado di affrontare comodamente lunghi viaggi.

Forte di un'autonomia fino a 625 chilometri (ciclo WLTP) e di una piattaforma dedicata completamente elettrica, la nuova Scenic promette un’esperienza di guida piacevole e rilassante, senza compromessi. Il cuore pulsante di questa innovazione è rappresentato dalla piattaforma AmpR Medium, progettata specificamente per veicoli elettrici, che offre un equilibrio ottimale tra peso, aerodinamica e spazio interno.

«Abbiamo creato Scenic E-Tech Electric pensando alla famiglia moderna che non vuole rinunciare ai lunghi viaggi», afferma Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. «Questa vettura dimostra che è possibile percorrere grandi distanze in modalità elettrica con un comfort totale, tranquillità e sostenibilità».

La Scenic E-Tech Electric si presenta con due varianti di motorizzazione elettrica, entrambe prodotte nella Megafactory Renault di Cléon. La prima, con una potenza di 125 kW (170 cv) e coppia di 280 Nm, garantisce prestazioni brillanti per l’uso quotidiano. La seconda versione, più potente, con 160 kW (220 cv) e 300 Nm di coppia, è pensata per chi cerca maggiore dinamismo e prestazioni elevate anche sulle lunghe distanze. Un dettaglio rilevante è che questi motori sono completamente privi di terre rare, coerentemente con la filosofia sostenibile del marchio Renault.

L’autonomia è garantita da due batterie di capacità diversa: una batteria da 60 kWh abbinata al motore da 125 kW, con autonomia fino a 430 km, e una batteria da 87 kWh con il motore da 160 kW, capace di coprire fino a 625 km in ciclo WLTP. Entrambe le batterie sono organizzate in moduli facilmente sostituibili individualmente nei centri di assistenza specializzati, rendendo il veicolo non solo efficiente, ma anche facile da gestire e mantenere nel lungo termine.

La capacità di percorrenza in elettrico viene ulteriormente ottimizzata attraverso una sofisticata gestione termica delle batterie. Una pompa di calore, standard su tutte le versioni, recupera il calore generato dalle batterie e dal gruppo motopropulsore per riscaldare l'abitacolo, migliorando così l'efficienza energetica generale e consentendo viaggi più lunghi con meno ricariche intermedie.

Uno dei punti di forza della Scenic E-Tech Electric è la compatibilità con la ricarica rapida, capace di arrivare fino a 150 kW in corrente continua (DC). In soli 30 minuti, è possibile recuperare fino a due ore di autonomia autostradale, rendendo molto più semplici le soste nei lunghi viaggi. Scenic è inoltre compatibile con la ricarica domestica (AC monofase) e, opzionalmente, anche con quella trifase fino a 22 kW, ideale per le colonnine pubbliche urbane.

Il sistema di bordo OpenR Link, con integrazione nativa di Google Maps, rivoluziona la pianificazione dei viaggi. Pre-condizionando automaticamente la batteria, Scenic ottimizza ulteriormente i tempi di ricarica. Google Maps, inoltre, permette di pianificare itinerari considerando le preferenze di viaggio, l’autonomia reale del veicolo e la disponibilità delle stazioni di ricarica rapide. Una funzione innovativa che semplifica drasticamente l'esperienza di guida elettrica, offrendo percorsi personalizzati e suggerimenti intelligenti in tempo reale.

Anche la ricarica domestica è stata resa semplice e intuitiva grazie alla collaborazione con Mobilize, che propone soluzioni "All Inclusive". Tra queste, la Mobilize PowerBox, una colonnina intelligente prodotta in Francia con potenza fino a 22 kW, che permette agli utenti di sfruttare al massimo le capacità della Scenic. Questa soluzione di ricarica integra tecnologie avanzate come il monitoraggio remoto e la gestione intelligente della potenza domestica, prevenendo sovraccarichi e ottimizzando i consumi energetici.

Infine, per affrontare con serenità anche i viaggi più impegnativi, Renault mette a disposizione la carta Mobilize Charge Pass, con accesso a oltre 600.000 punti di ricarica in Europa. La Scenic E-Tech Electric, dunque, non è solo un'auto elettrica performante, ma rappresenta un intero ecosistema progettato per massimizzare il comfort, la facilità d’uso e la sostenibilità nella mobilità quotidiana e nei lunghi viaggi familiari.

Renault Scenic E-Tech Electric si pone così come riferimento per chi cerca una vettura elettrica affidabile e confortevole, pronta a superare i limiti della mobilità sostenibile e ad accompagnare le famiglie verso un futuro elettrico sempre più vicino.