Stellantis 2024: record di vendite nel mercato europeo (EU29)sorpassa il 2023

Nel primo mese del 2024, Stellantis ha segnato un'incredibile crescita nel mercato automobilistico europeo,

consolidando la propria posizione di forza grazie a un aumento significativo delle vendite e all'espansione della propria quota di mercato. La performance di Stellantis a gennaio riflette una tendenza al rialzo, con un incremento dei volumi di vendita pari al 17,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, portando la quota di mercato dell'azienda a un impressionante 19,7% nei 29 paesi dell'UE. Tale crescita testimonia l'efficacia delle strategie operative e di marketing di Stellantis, nonché il forte apprezzamento dei consumatori per la sua diversificata gamma di prodotti.

La Germania si è distinta con un sorprendente aumento delle vendite del 61%, seguita da un solido 27% di crescita nel Regno Unito. Il mercato francese ha visto Stellantis primeggiare grazie a una crescita del 19%, sostenuta da iniziative come la campagna nazionale per il leasing sociale. In Italia, l'azienda ha consolidato ulteriormente la propria leadership con una crescita del 14,1%, posizionando sei dei suoi modelli nella top ten delle vendite, guidati dalla FIAT Panda. Anche in altri paesi europei, come i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svizzera, la Svezia e la Repubblica Ceca, Stellantis ha registrato aumenti significativi, dimostrando la sua capacità di adattarsi e prosperare in diversi contesti di mercato.

Nel segmento dei veicoli commerciali, la business unit Stellantis Pro One ha eccelso, superando la crescita complessiva del mercato con un aumento del volume delle vendite del 20,6% e raggiungendo una quota di mercato del 31,1%. Questi risultati evidenziano la forza e la versatilità della gamma di veicoli commerciali di Stellantis, che comprende opzioni di propulsione innovative adatte a un'ampia varietà di esigenze aziendali.

La crescita è stata particolarmente notevole nel mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV), dove Stellantis ha visto aumentare le proprie vendite del 20% rispetto all'anno precedente, conquistando una quota di mercato del 13,7% in Europa. Questo successo si riflette anche nel segmento dei veicoli commerciali BEV, dove Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 29%, evidenziando la leadership dell'azienda nei segmenti BEV e la sua capacità di rispondere alle crescenti richieste di mobilità sostenibile.

Sul fronte dei singoli brand, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Lancia e Opel/Vauxhall hanno tutti registrato notevoli crescite, con particolare enfasi sui segmenti BEV, dove Fiat, Opel/Vauxhall e Peugeot hanno mostrato performance eccellenti. Questi risultati sottolineano la forza e la diversità del portafoglio di marchi di Stellantis, ognuno dei quali contribuisce in modo significativo alla crescita complessiva dell'azienda.

Con l'imminente lancio di nuovi modelli nel corso del 2024, Stellantis è posizionata per raddoppiare la propria offerta di veicoli completamente elettrici in Europa entro la fine dell'anno, in linea con il suo ambizioso piano strategico Dare Forward 2030. L'impegno di Stellantis verso l'innovazione, la sostenibilità e la creazione di valore per tutti gli stakeholder continua a guidare l'azienda verso nuovi traguardi di successo, consolidando la sua posizione come leader di mercato e pioniere nel settore automobilistico.