Stellantis: acquisisce aiMotive per accelerare sulla guida autonoma

Stellantis N.V. ha annunciato oggi di aver finalizzato l’acquisizione di aiMotive, azienda leader nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’intelligenza artificiale e di software per la guida autonoma.

“L’acquisizione di aiMotive darà slancio all’intero processo per divenire un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile e raggiungere gli obiettivi del nostro piano Dare Forward 2030”, ha dichiarato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. “Grazie all’autorevole competenza di aiMotive, potremo potenziare la nostra tecnologia core per la guida autonoma e l’intelligenza artificiale, ampliare il nostro bacino di talenti a livello globale e promuovere lo sviluppo a medio termine della nuova piattaforma STLA AutoDrive.”

“Nel 2015 ho fondato un’azienda dedita allo sviluppo di tecnologie in grado di plasmare il futuro della mobilità per tutti”, ha affermato László Kishonti, fondatore e CEO di aiMotive. “Sono contento che sette anni più tardi siamo in grado di contribuire alle ambizioni di Stellantis e lavorare insieme per offrire a milioni di clienti auto migliori, più sicure e più intelligenti.”

aiMotive opererà come consociata di Stellantis, mantenendo la propria autonomia operativa. Il fondatore László Kishonti manterrà la carica di CEO. L’azienda continuerà inoltre a essere operativa sul mercato con aiSim, aiData e aiWare, offrendo le proprie soluzioni tecnologiche in queste aree essenziali a clienti terzi.

Stellantis creerà un Consiglio di Amministrazione per monitorare aiMotive e per preservarne la logica di start-up impegnata nello sviluppo di soluzioni di innovazione rapida.