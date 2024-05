Stellantis, crescita nel mercato totale europeo e BEV nel 2024

Stellantis ha segnato una forte crescita nel mercato europeo nei primi quattro mesi del 2024, consolidando la sua posizione in un contesto di mercato sfidante.

Con un incremento del 4,4% nei volumi di autovetture e veicoli commerciali (PC+CV) nell'EU29, la multinazionale ha raggiunto una quota di mercato del 18,8%, segnando un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

In Francia, Stellantis ha dominato il mercato da inizio anno, coprendo tutti i segmenti, inclusi i veicoli completamente elettrici (BEV). Con una quota di mercato del 39,7% nei veicoli commerciali a aprile, la Peugeot 208 è rimasta il modello più venduto, seguita dalla 2008. Anche in Italia, la Fiat Panda ha mantenuto la vetta tra i modelli più acquistati, con Stellantis che ha ottenuto un aumento del 3,2% nelle vendite di PC+CV, detenendo una quota di mercato del 33,9%.

Il mercato tedesco ha visto un significativo aumento del 17,7% solo ad aprile, con un incremento annuale del 21,6% nelle vendite a clienti. Anche in Spagna, Stellantis ha mostrato una crescita robusta, con un aumento del 15% nelle vendite ad aprile e una quota di mercato del 20% dall'inizio dell'anno.

Nel Regno Unito e in Portogallo, Stellantis continua a espandere la sua presenza. In particolare, in Portogallo ha raggiunto una crescita a tripla cifra (+101%) nelle vendite. La Pro One Commercial Vehicles di Stellantis ha mantenuto la leadership nel mercato dei veicoli commerciali con una quota che si avvicina al 30% e un aumento dell'11% nei volumi su base annua.

Nel settore dei veicoli completamente elettrici, Stellantis ha mantenuto una crescita solida, con un aumento superiore al 6% anno su anno nei 10 principali mercati. In Francia, i volumi BEV sono cresciuti del 64,6%, con una quota di mercato del 37,4%, in aumento di 8,8 punti percentuali. La Peugeot E-208 e la Fiat 500e si sono posizionate rispettivamente al primo e secondo posto nelle vendite BEV.

Uwe Hochgeschurtz, COO di Stellantis per l'Europa allargata, ha sottolineato il successo nei primi mesi del 2024, evidenziando la transizione verso l'elettrificazione e l'espansione nel settore dei veicoli commerciali. Con oltre 25 nuovi modelli previsti per il lancio quest'anno, Stellantis si aspetta di mantenere un forte impulso di crescita nel mercato europeo.