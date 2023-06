Stellantis giro di poltrone nel Top Executive Team, a Francois anche DS

Dopo oltre due anni di successo nell’implementazione della sua organizzazione, Stellantis ha annunciato delle modifiche in seno al Top Executive Team in vigore dal 1° luglio 2023.

Le nomine mantengono la logica dell’organizzazione a matrice della Società composta da regioni, marchi e funzioni, che si è dimostrata efficace dati i risultati finanziari record realizzati dalla creazione di Stellantis all’inizio del 2021.

“Questi cambiamenti dimostrano che la diversità di talenti e competenze all’interno del Top Executive Team di Stellantis rende possibile adattare il nostro leadership team alle crescenti sfide del contesto economico, proseguendo nel successo che questo team ha costruito negli ultimi due anni e mezzo con l’esecuzione esemplare del piano strategico Dare Forward 2030”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “In particolare, colgo l’occasione per ringraziare Harald Wester, in occasione del suo pensionamento, per la sua professionalità e la leadership con cui ha guidato i progressi tecnologici dell’azienda.”