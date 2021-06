Stellantis: il nuovo logo Peugeot nelle concessionarie Italiane

Il leone anticipa il futuro, mostrando il linguaggio di una contemporaneità che i veicoli PEUGEOT continuano ad esibire con fierezza. Un logo bidimensionale per essere ancor più efficace nel mondo digitale di oggi. Un logo che prende spunto dalla storia passata ma che proietta nel futuro l’immagine del brand automobilistico più antico a livello mondiale ancora in attività.

Tocca oggi alla rete di distribuzione nel nostro Paese, che si esprime attraverso una capillare rete di Concessionarie e Centri di Riparazione ufficiali, iniziare a mostrare il nuovo volto del Marchio. Un periodo di importante rinnovamento anche una rete di vendita e assistenza che è molto radicata e sulla quale sta intervenendo un team dedicato per rinnovare l’immagine visiva delle strutture.

Girato presso la Concessionaria PEUGEOT Ponginibbi di Piacenza, il video mostra le varie fasi di un intervento che verrà ripetuto presso ogni Concessionaria della Penisola e che permetterà di rafforzare ulteriormente la promessa che il marchio da tempo fa ai tanti clienti che varcano la soglia di ingresso delle tante strutture presenti in Italia.

La scelta della Concessionaria PEUGEOT Ponginibbi come punto d’inizio per il nuovo logo deriva anche dalla storicità del legame con la casa del Leone. Risale infatti al 1970 il primo accordo per rappresentare PEUGEOT nel suo territorio. All’immancabile showroom, nel tempo la Concessionaria ha aggiunto il reparto vetture usate, diventato in breve centro di riferimento per il piacentino ed arricchito dalla presenza del brand Spoticar. Dal 2009 opera anche una importante struttura dedicata esclusivamente ad assistenza e ricambi, con 2.500 m2 che includono ben 18 ponti, la linea di revisione ed il reparto pneumatici. Nello stesso periodo inizia la crescita esponenziale del giro d’affari, oggi triplicato rispetto ad allora. Non è un caso se la struttura conti attualmente 55 collaboratori impegnati nella gestione di 5 brand, con una performance di vendita e qualità che ha nel primo trimestre di quest’anno ha portato la Concessionaria Ponginibbi tra i primi 10 dealer PEUGEOT nell’ambito del New Brand Challenge.

Il risultato finale del cambio di immagine PEUGEOT permetterà al pubblico di identificare con coerenza ed immediatezza il punto di incontro con il brand, i suoi veicoli prima dell’acquisto, e la successiva manutenzione degli stessi.

Il ricco showroom delle Concessionarie PEUGEOT continua a rappresentare un’occasione di contatto ed approfondimento delle tecnologie che i modelli del Leone vantano da tempo: dalla propulsione 100% elettrica ed ibrida plug-in, ai moderni sistemi destinati a sicurezza e confort, fino alle innovative e rivoluzionarie soluzioni come l’esclusivo PEUGEOT i-Cockpit®.

In totale sintonia con l’evoluzione di un Marchio che continua a essere protagonista del mercato da oltre due secoli.