Stellantis in mostra a 'Identitalia The Iconic Italian Brands' fino a Marzo

Roma diventa la vetrina dell'eccellenza industriale italiana con "Identitalia The Iconic Italian Brands", una mostra imperdibile che si svolgerà fino alla fine di marzo 2024

presso Palazzo Piacentini, cuore pulsante del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT). Questa esclusiva esposizione celebra il 140° anniversario della fondazione dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, rendendo omaggio ai brand che hanno segnato indelebilmente la storia del Made in Italy.

Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati, i gioielli della corona di Stellantis, sono i protagonisti di questa rassegna che attraverso fotografie, video e manifesti pubblicitari originali, racconta l'evoluzione dei loro loghi e delle campagne comunicative che hanno catturato l'immaginazione collettiva. Ogni marchio, con il suo inconfondibile patrimonio, narra una storia di innovazione, design e passione che ha lasciato un segno indelebile nel settore automobilistico e oltre.

Alfa Romeo, con il suo DNA di sportività italiana, porta in mostra il simbolo del Quadrifoglio, emblema delle sue vetture più performanti, e celebra i suoi primati sportivi e il design iconico che l'hanno resa celebre a livello mondiale.

Fiat offre uno sguardo nostalgico ma sempre attuale alla sua storia, partendo dal suo primo logo del 1899 fino alla rivoluzionaria 500e, simbolo di mobilità sostenibile e design all'avanguardia che continua a fare tendenza.

Lancia, sinonimo di eleganza e innovazione, presenta il suo nuovo logo ispirato al modello del 1957 e anticipa la direzione futura del marchio con la Nuova Ypsilon, simbolo del suo impegno verso la mobilità premium e sostenibile.

Maserati, infine, esprime la fusione perfetta tra lusso e performance attraverso il suo storico Tridente, simbolo di una maestria artigianale che continua a evolversi, presentando vetture che sono vere e proprie opere d'arte su quattro ruote.

"Identitalia The Iconic Italian Brands" non è solo una mostra; è un viaggio attraverso la storia, il design e l'innovazione che hanno reso l'Italia un punto di riferimento nel mondo dell'industria e del lusso. Un'esperienza unica per appassionati, professionisti e curiosi che desiderano immergersi nel meglio della tradizione e della contemporaneità italiana. Non perdete l'occasione di scoprire da vicino i tesori dell'industria italiana e di lasciarvi ispirare dalla loro storia e dal loro futuro.