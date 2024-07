Stellantis investe 55 milioni in Archer Aviation per lo sviluppo di eVTOL

Stellantis / Euronext Milan: STLAM / Euronext Paris: STLAP) e Archer Aviation Inc. (NYSE: ACHR), leader nel settore dei velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL),

hanno annunciato oggi che Archer ha ricevuto da Stellantis un investimento di altri 55 milioni di dollari nell’ambito dell’accordo di finanziamento strategico tra le società. Questo investimento segue il raggiungimento dei risultati dei test di volo condotti il mese scorso, segnando un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra le due aziende.

Questo recente investimento si aggiunge alla serie di acquisti per un totale di 8,3 milioni di azioni Archer effettuati da Stellantis nel marzo di quest’anno. Nel corso del 2023, Stellantis ha investito complessivamente 110 milioni di dollari in Archer, attraverso una combinazione di acquisti di azioni sul mercato aperto e investimenti realizzati nell’ambito dell’accordo di finanziamento strategico delle società.

Archer è attualmente impegnata nella costruzione del suo impianto di produzione ad alto volume in Georgia, negli Stati Uniti, che sarà completato entro la fine dell’anno. La prima fase dei lavori prevede la realizzazione di un impianto di circa 32.500 metri quadrati su un’area di circa 40 ettari. Questo stabilimento è progettato per supportare la produzione di 650 velivoli l’anno, diventando una delle strutture produttive più grandi in termini di volume nell’industria aeronautica. L’obiettivo di Archer è creare uno stabilimento che possa sostenere l’espansione commerciale in programma, sfruttando l'esperienza di Stellantis come produttore.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha espresso entusiasmo per il progetto: “Poche cose possono competere con l’emozione di vedere un sogno prendere il volo. Apprezzo l’innovazione, la competenza e il duro lavoro dei team di progettazione e produzione di Stellantis e Archer. Con questo ulteriore investimento in Archer, continuiamo a puntare su un futuro in cui la libertà di mobilità si estende oltre le modalità più consuete”.

Adam Goldstein, CEO di Archer, ha sottolineato l’importanza del supporto di Stellantis: “L’impegno di Stellantis nei confronti di Archer non ha eguali: dalla lungimiranza nel fornire le competenze produttive e i capitali necessari per accelerare gli obiettivi di Archer in termini di business alla visione strategica e al sostegno fornito da Carlos Tavares, CEO di Stellantis. Stiamo lavorando insieme per ridefinire il trasporto urbano, offrendo nuove opportunità alle città del mondo, fornendo un accesso più efficiente a persone, luoghi ed attività nelle regioni in cui vivono”.

Dal 2020, Stellantis è un partner strategico per Archer attraverso varie iniziative di collaborazione e dal 2021 in qualità di investitore. In questi anni, Archer ha potuto beneficiare dell’esperienza di Stellantis in ambiti come produzione, supply chain e design. Questo inestimabile know-how ha dato nuovo impulso alle fasi di progettazione e commercializzazione di velivoli eVTOL.

L’obiettivo di Archer è trasformare gli spostamenti urbani, sostituendo i 60-90 minuti dei tragitti in auto con voli in aerotaxi elettrici della durata stimata di 10-20 minuti, che siano sicuri, sostenibili, silenziosi e a costi competitivi rispetto ai trasporti via terra. Il Midnight di Archer è un velivolo in grado di trasportare quattro passeggeri e un pilota, progettato per effettuare voli rapidi back-to-back con un tempo di ricarica minimo tra un volo e l’altro.

Questo investimento rappresenta un ulteriore passo avanti verso un futuro in cui la mobilità urbana sarà radicalmente trasformata. Grazie alla collaborazione tra Stellantis e Archer, sarà possibile sviluppare e implementare nuove soluzioni di trasporto aereo che miglioreranno l’efficienza e la sostenibilità degli spostamenti nelle aree urbane.

La partnership strategica tra Stellantis e Archer non si limita all’aspetto finanziario, ma coinvolge anche lo sviluppo tecnologico e la produzione su larga scala. Questa sinergia permetterà ad Archer di accelerare i tempi di commercializzazione dei suoi velivoli eVTOL, offrendo soluzioni di mobilità all'avanguardia che rispondano alle esigenze di un mondo in continua evoluzione.

La collaborazione tra Stellantis e Archer Aviation rappresenta un passo significativo verso la trasformazione della mobilità urbana. Con un investimento complessivo di 110 milioni di dollari nel 2023, Stellantis dimostra il suo impegno nel supportare l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile. Il nuovo impianto di produzione in Georgia sarà un elemento chiave per l’espansione commerciale di Archer, permettendo la produzione su larga scala di velivoli eVTOL e offrendo nuove opportunità di trasporto urbano.

Con il supporto strategico e le competenze di Stellantis, Archer è ben posizionata per diventare un leader nel settore della mobilità aerea urbana. La partnership tra le due aziende non solo promuove l’innovazione tecnologica, ma rappresenta anche un impegno concreto verso un futuro di mobilità sostenibile e inclusiva.